24 декабря, 16:10
В Северске поразили здание, откуда работали российские операторы дронов, – УВ "Восток"

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Авиация ВС поразила здание в районе Северска, где работали операторы российских дронов.
  • Также удалось атаковать еще по меньшей мере 2 здания в Покровске с личным составом.

В Северске Донецкой области продолжает сохраняться тяжелая ситуация. Несмотря на это, украинские силы пытаются отбить врага с этого участка, атакуя их позиции.

В частности, удалось поразить здание, в котором находились оккупанты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Группировка войск "Восток".

Что известно об ударе по врагу?

Согласно обнародованным данным, авиация Воздушных Сил поразила здание в районе Северска, откуда работали вражеские операторы БпЛА. Также атаковали 2 здания в Покровске с личным составом вражеских пилотов.

Более того, нашей авиации также удалось нанести удар по месту сосредоточения личного состава оккупантов в районе населенных пунктов Котляровка и Григорьевка, которые также расположены в пределах Донецкой области.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 28 расчетов российских БпАК. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 836 огневых задач, 
– говорится в сообщении.

Какая ситуация в Северске?

  • Напомним, Генштаб заявил, что военные ВСУ отошли из Северска в Донецкой области. Ранее содержание этого города позволяло бойцам прикрывать с востока подступы к агломерации Славянска и Краматорска.

  • Военный эксперт в эфире 24 Канала сообщал, что выход из Северска усиливает угрозу для Славянска. С севера враг не может продвинуться через Лиман. С востока теперь ситуация выглядит хуже.

  • Аналитики ISW со ссылкой на военного обозревателя сообщали, что оккупанты завершили захват Северска, продвинулись на запад и северо-запад от города и вышли к меловому карьеру на запад.