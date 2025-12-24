В Северске поразили здание, откуда работали российские операторы дронов, – УВ "Восток"

В Северске Донецкой области продолжает сохраняться тяжелая ситуация. Несмотря на это, украинские силы пытаются отбить врага с этого участка, атакуя их позиции.

В частности, удалось поразить здание, в котором находились оккупанты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Группировка войск "Восток".

Что известно об ударе по врагу?

Согласно обнародованным данным, авиация Воздушных Сил поразила здание в районе Северска, откуда работали вражеские операторы БпЛА. Также атаковали 2 здания в Покровске с личным составом вражеских пилотов.

Более того, нашей авиации также удалось нанести удар по месту сосредоточения личного состава оккупантов в районе населенных пунктов Котляровка и Григорьевка, которые также расположены в пределах Донецкой области.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 28 расчетов российских БпАК. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 836 огневых задач,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация в Северске?