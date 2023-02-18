Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, сейчас есть резерв мощности.

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Какая ситуация со светом

Как рассказал Галущенко, на выходные генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

Благодаря уменьшению спроса будем иметь резерв мощности,

– отметил он.

Важно! В связи с ремонтом сетей в Одесской области возможные стабилизационные отключения, но уже меньшей продолжительностью.

Кроме этого, министр добавил, что в Харьковской области за последние сутки после возобновляемых ремонтов сетей заживлено еще около 2 тысяч потребителей.

Остаётся ли угроза блэкаута

Недавно директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что угроза блэкаута уже миновала. Самая большая угроза полного отключения была в конце 2022 года, но сейчас ее уже нет. В то же время, она полностью не исчезла, ведь война продолжается.

Омельченко отметил, что международная помощь будет усиливать стабильность работы энергосистемы и ситуация будет становиться лучше, но есть другая проблема. По его словам, нынешняя модель рынка электрической энергии в Украине вымывает средства у энергетических предприятий.