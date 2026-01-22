Можем экономить до 30% электроэнергии: какие решения приняли во Львове для сохранения света
- Во Львове для экономии электроэнергии внедрена новая схема уличного освещения, где два фонаря работают, а один выключается, также ограничено подсветку фасадов и световую рекламу.
- В городе действуют пункты несокрушимости, где люди могут согреться и зарядить телефоны.
Россия хочет посеять страх среди украинцев, поэтому бьет по энергетике в период сильнейших морозов. Во Львове, как и во многих других городах, действуют группы отключений света, город пытается сократить использование электроснабжения.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, отметив, что уже приняли решение об уменьшении нагрузки на электроснабжение. В частности уличное освещение теперь работает в новом режиме.
Как Львов пытается экономить электроэнергию?
Отныне в городе освещение улиц будет происходить по новой схеме: два фонаря будут работать, один – нет. Кроме этого, приняли решение выключить все объекты, которые подсвечивали фасады, сакральные сооружения. Также обратились к бизнесу, чтобы там, где это возможно, максимально ограничить световую рекламу, вывески.
"Мы сейчас мониторим, что это дает возможность дополнительно экономить около 30% на уличном освещении. Это касается всех районов, кроме центрального, потому что там сохраняется старая система освещения, которая требует более сложного подхода. Во всех остальных районах это делают", – подчеркнул Андрей Москаленко.
Сколько пунктов несокрушимости работает в городе?
Еще осенью городские власти говорили, что Львов готовится к сложной зиме, в частности на фоне похолодания должен был состояться запуск первой очереди пунктов несокрушимости. Сегодня во Львове есть две очереди пунктов несокрушимости.
На первой стадии – это более 20 объектов, на второй – еще более 140. Там люди смогут согреться, зарядить телефон. Конечно, они заполнены тогда, когда сложные погодные условия, сильные морозы,
– добавил первый заместитель городского головы Львова.
В ближайшее время Украину ожидает значительное похолодание, потом снова сильные снегопады. В предыдущие годы такой зимы не было, поэтому ожидается, что люди будут приходить в пункты несокрушимости, а количество посетителей увеличится.
Горожане знают, что во время отключения электроснабжения, там можно зарядить телефон, или даже прийти поработать.
Какова ситуация со светом во Львове и области?
- С 20 января город перешел на специальный режим экономии электроэнергии. Часть фонарей выключат, чтобы сократить потребление света. Это решение приняли совместно с полицией, чтобы избежать опасности для пешеходов или водителей. Также уменьшится декоративная подсветка фасадов, храмов, памятников.
- Работники львовских коммунальных служб помогают своим киевским коллегам ликвидировать последствия российских обстрелов. В столицу отправили 6 бригад с оборудованием. Сейчас главная задача – восстановить подачу тепла и воды в дома киевлян.
- Весь день 22 января во Львове и области будут действовать графики отключений. Свет будут выключать один – три раза в сутки. Энергетики призывают людей экономно использовать электроэнергию тогда, когда она появляется.