Можемо економити до 30% електроенергії: які рішення ухвалили у Львові для збереження світла

Росія хоче посіяти страх серед українців, тому б'є по енергетиці в період найсильніших морозів. У Львові, як і в багатьох інших містах, діють групи відключень світла, місто намагається скоротити використання електропостачання.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, зауваживши, що вже ухвалили рішення про зменшення навантаження на електропостачання. Зокрема вуличне освітлення тепер працює у новому режимі.

Дивіться також Відключення світла в Україні: чому графіки обмежень часто змінюються

Як Львів намагається економити електроенергію?

Відтепер у місті освітлення вулиць відбуватиметься за новою схемою: два ліхтарі працюватимуть, один – ні. Крім цього, ухвалили рішення вимкнути всі об'єкти, які підсвічували фасади, сакральні споруди. Також звернулися до бізнесу, щоб там, де це можливо, максимально обмежити світлову рекламу, вивіски.

"Ми зараз моніторимо, що це дає можливість додатково економити близько 30% на вуличному освітленні. Це стосується всіх районів, крім центрального, тому що там зберігається стара система освітлення, яка вимагає складнішого підходу. В усіх інших районах це роблять", – підкреслив Андрій Москаленко.

Скільки пунктів незламності працює в місті?

Ще восени міська влада говорила, що Львів готується до складної зими, зокрема на тлі похолодання мав відбутися запуск першої черги пунктів незламності. Сьогодні у Львові є дві черги пунктів незламності.

На першій стадії – це понад 20 об'єктів, на другій – ще понад 140. Там люди зможуть зігрітися, зарядити телефон. Звісно, вони є заповненими тоді, коли складні погодні умови, сильні морози,

– додав перший заступник міського голови Львова.

Найближчим часом Україну очікує значне похолодання, потім знову сильні снігопади. У попередні роки такої зими не було, тому очікується, що люди приходитимуть у пункти незламності, а кількість відвідувачів збільшиться.

Містяни знають, що у час відключення електропостачання, там можна зарядити телефон, або навіть прийти попрацювати.

Яка ситуація зі світлом у Львові та області?