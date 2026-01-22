Об этом в эфире 24 Канала рассказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, отметив, что уже приняли решение об уменьшении нагрузки на электроснабжение. В частности уличное освещение теперь работает в новом режиме.

Смотрите также Отключение света в Украине: почему графики ограничений часто меняются

Как Львов пытается экономить электроэнергию?

Отныне в городе освещение улиц будет происходить по новой схеме: два фонаря будут работать, один – нет. Кроме этого, приняли решение выключить все объекты, которые подсвечивали фасады, сакральные сооружения. Также обратились к бизнесу, чтобы там, где это возможно, максимально ограничить световую рекламу, вывески.

"Мы сейчас мониторим, что это дает возможность дополнительно экономить около 30% на уличном освещении. Это касается всех районов, кроме центрального, потому что там сохраняется старая система освещения, которая требует более сложного подхода. Во всех остальных районах это делают", – подчеркнул Андрей Москаленко.

Сколько пунктов несокрушимости работает в городе?

Еще осенью городские власти говорили, что Львов готовится к сложной зиме, в частности на фоне похолодания должен был состояться запуск первой очереди пунктов несокрушимости. Сегодня во Львове есть две очереди пунктов несокрушимости.

На первой стадии – это более 20 объектов, на второй – еще более 140. Там люди смогут согреться, зарядить телефон. Конечно, они заполнены тогда, когда сложные погодные условия, сильные морозы,

– добавил первый заместитель городского головы Львова.

В ближайшее время Украину ожидает значительное похолодание, потом снова сильные снегопады. В предыдущие годы такой зимы не было, поэтому ожидается, что люди будут приходить в пункты несокрушимости, а количество посетителей увеличится.

Горожане знают, что во время отключения электроснабжения, там можно зарядить телефон, или даже прийти поработать.

Какова ситуация со светом во Львове и области?