Об этом сообщает телеграм-канал "Суспільне Харків", опираясь на подтверждение информации нардепом 181 округа Дмитрием Микишом.
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Нардеп сообщил, что в настоящее время в селе нет газа, света и связи. Оккупанты заблокировали населенный пункт и не позволяют въехать с гуманитарной помощью.
Ситуация сверхтяжелая,
– сообщил Микиша.
Информация о точном времени оккупации села пока неизвестна.
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