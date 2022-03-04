По словам Арестовича, ситуация в Украине остается контролируемой. Хотя враг и пытается идти в атаку. Делает он это там, где ему удалось восстановить резервы.

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"Ситуация в Украине остается контролируемой. Противник вчера после пополнения резервов и тыловых запасов начал двигаться на отдельных направлениях. Наибольшего успеха он достиг в городе Энергодар и частично установил контроль над Запорожской АЭС. Ему удалось продвинуться возле города Вознесенск. Это направление от Николаева на Кривой Рог. Наши войска его там остановили. Там сейчас идет бой", – рассказал Арестович.

Что касается Запорожской АЭС, то врагу удалось захватить проходное и административное здание. Во время атаки погибли трое украинских защитников.

Видео обращения Арестовича 4 марта