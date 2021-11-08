Динамика в регионе улучшается. Это обсудили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.
Кстати В Черкассах с 15 ноября могут ввести красную зону
Какова ситуация на Херсонщине
Регион первым попал в красную зону карантина. Строгие ограничения действуют на Херсонщине с 15 октября. Все из-за сложной ситуации с коронавирусом. Например, нехватки коек в больницах.
За сутки 7 ноября в Херсонской области обнаружили 383 инфицированных.
Коронавирус в Украине: главное
- За минувшие сутки в Украине обнаружили 13 068 случаев заболевания на COVID-19. Госпитализировали 3 532 человек.
- С начала пандемии у нас зарегистрировали 3 088 501 случай заболевания. По состоянию на 8 ноября выздоровели – 2 520 956 человек. От осложнений коронавируса умерли 72 557 жителей.
- От начала кампании вакцинации одну дозу прививки получили 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека
- С 8 ноября в Украине вступает в силу постановление Кабмина об обязательной иммунизации некоторых слоев населения. Поэтому всех невакцинированных госслужащих и учителей отстранят от работы без сохранения зарплаты.