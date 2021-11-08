Динамика в регионе улучшается. Это обсудили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Кстати В Черкассах с 15 ноября могут ввести красную зону

Какова ситуация на Херсонщине

Регион первым попал в красную зону карантина. Строгие ограничения действуют на Херсонщине с 15 октября. Все из-за сложной ситуации с коронавирусом. Например, нехватки коек в больницах.

За сутки 7 ноября в Херсонской области обнаружили 383 инфицированных.

Коронавирус в Украине: главное