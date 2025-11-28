Путин заявил о "почти" захваченном Купянске: генерал-лейтенант сказал, что с городом на самом деле

Владимир Путин заявил, что якобы Покровск и Мирноград в Донецкой области полностью окружены. Также ранее он рассказывал, что россияне практически захватили Купянск в Харьковской области. Однако на самом деле ситуация возле этих городов значительно иная.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что заявления главы Кремля являются больше пропагандой. В то же время ситуация в Донецкой области довольно сложная.

К теме Россияне продвигаются в Покровске, зашли на окраины Северска и готовят штурм Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю

Как украинские силы сдерживают врага в Донецкой области?

Романенко отметил, что в Покровске украинские силы удерживают северную часть города. Их совместно с частями, которые действуют в Мирнограде, оккупанты пытаются окружить.

В кармане, образовавшейся к югу от Мирнограда, сложилась тяжелая ситуация. Учитывая тот факт, что боевые действия наших войск сводятся к тому, чтобы удерживать, насколько это возможно, логистические пути обеспечения войск, которые действуют в Покровске и в Мирнограде,

– подчеркнул военный эксперт.

Для того чтобы противник там не застоялся и чтобы выбить его из колеи, проводятся рейды спецподразделений.

"Ситуация тяжелая прежде всего из-за того, что враг хочет окончательно закрыть это кольцо. Однако пока ему это не удается", – подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Что происходит в районе Купянска: смотрите на карте

Что касается Купянска, то там ситуация, по его словам, лучше. Украинские войска перерезают в северо-западной части логистические пути россиян, которые продвинулись там в два вклинения. Понятно, чем это для них может обернуться. Поэтому они прибегают к соответствующим действиям, чтобы этого не допустить.

К слову. Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов опроверг заявления Путина относительно Купянска. По его словам, в городе есть "несколько десятков оккупантов", которые отрезаны от "пополнения людьми и нормального снабжения". Сейчас их не удалось отминусовать, ведь, как сказал Трегубов, оккупанты прикрываются гражданскими.

"Непростая ситуация по нашему гарнизону на востоке от Купянска, где через реку осуществляется логистическое обеспечение украинских войск в этом районе ведения боевых действий", – объяснил Игорь Романенко.

Он добавил, что по этим двум участкам фронта видно, что логистика имела и будет иметь приоритетное значение в подготовке ведения боевых действий.

Что происходит на фронте?