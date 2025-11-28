Путін заявив про "майже" захоплений Куп'янськ: генерал-лейтенант сказав, що з містом насправді

Володимир Путін заявив, що нібито Покровськ і Мирноград у Донецькій області повністю оточені. Також раніше він розповідав, що росіяни практично захопили Куп'янськ на Харківщині. Проте насправді ситуація біля цих міст значно інша.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що заяви очільника Кремля є більше пропагандою. Водночас ситуація на Донеччині доволі складна.

Як українські сили стримують ворога на Донеччині?

Романенко зазначив, що у Покровську українські сили утримують північну частину міста. Їх спільно з частинами, які діють у Мирнограду, окупанти намагаються оточити.

У кишені, що утворилась на південь від Мирнограда, склалася важка ситуація. Враховуючи той факт, що бойові дії наших військ зводяться до того, щоб утримувати, наскільки це можливо, логістичні шляхи забезпечення військ, які діють в Покровську і в Мирнограді,

– наголосив військовий експерт.

Для того щоб противник там не застоявся і щоб вибити його із колії, проводяться рейди спецпідрозділів.

"Ситуація важка насамперед через те, що ворог хоче остаточно закрити це кільце. Однак поки йому це не вдається", – підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Що відбувається в районі Куп'янська: дивіться на карті

Щодо Куп'янська, то там ситуація, за його словами, краща. Українські війська перерізають у північно-західній частині логістичні шляхи росіян, які просунулись там у два вклинення. Зрозуміло, чим це для них може обернутися. Тому вони вдаються до відповідних дій, щоб цього не допустити.

До слова. Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов спростував заяви Путіна щодо Куп'янська. За його словами, у місті є "декілька десятків окупантів", які відрізані від "поповнення людьми та нормального постачання". Наразі їх не вдалося відмінусовати, адже, як сказав Трегубов, окупанти прикриваються цивільними.

"Непроста ситуація по нашому гарнізону на сході від Куп'янська, де через річку здійснюється логістичне забезпечення українських військ у цьому районі ведення бойових дій", – пояснив Ігор Романенко.

Він додав, що по цих двох ділянках фронту видно, що логістика мала і буде мати пріоритетне значення у підготовці ведення бойових дій.

Що відбувається на фронті?