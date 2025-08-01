Чего хотят все стороны соглашения?

Соглашение имело целью деэскалацию, демилитаризацию южного Ливана и выполнение Резолюции Совбеза ООН 1701. Об этом пишет Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

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Несмотря на прогресс в развертывании Ливанской армии (LAF) и частичном разоружении "Хезболлы", израильские авиаудары и единичные атаки "Хезболлы" подрывают доверие к соглашению. Дипломатические усилия, возглавляемые американским посланником Томасом Барраком, включая переговоры по демаркации границы, дают надежду на стабилизацию. Однако экономический кризис и региональная нестабильность создают серьезные вызовы.

Удастся ли международному сообществу предотвратить новый виток насилия, и какие перспективы открываются для Ливана?

Конфликт между Израилем и "Хезболлой" в 2024 году стал кульминацией длительного противостояния, что достигает войны 2006 года и Резолюции ООН 1701, которая требовала демилитаризации южного Ливана и монополии ливанской армии на оружие. Однако "Хезболла", которую поддерживал Иран, сохраняла военное присутствие, что вызывало напряжение.

Эскалация 2024 года, спровоцирована атаками ХАМАС 7 октября 2023 года, привела к интенсивным израильским операциям в южном Ливане. Падение режима Башара Асада в Сирии ослабило Иран и "Хезболлу", создав возможности для давления США и Израиля на демилитаризацию. В то же время эскалация в сирийской провинции Ас-Сувейда, где Израиль поддержал друзей, усложнила региональную динамику. Турция, усиливая влияние через посредничество в Сирии, косвенно влияет на Ливан, формируя сложный фон для переговоров.

Успех переговоров зависит от позиций сторон.

Израиль настаивает на разоружении "Хезболлы" и демилитаризации южного Ливана, оправдывая авиаудары предотвращением перевооружения. Также он поддерживает переговоры по границе, в частности спорных ферм Шебаа, которые считает частью Голанских высот.

Ливанское правительство осуждает израильские нарушения, требует полного вывода израильских войск и поддерживает демилитаризацию, но отвергает нормализацию отношений из-за влияния "Хезболлы" и "Амаль".

"Хезболла" (лидер Наим Кассем) соглашается переместить силы за реку Литани при условии ухода израильтян за государственную границу, но сохраняет риторику "сопротивления".

США поддерживают Резолюцию 1701 и LAF, балансируя между правом Израиля на самооборону и давлением на него.

Франция способствует демилитаризации через Международный технический комитет (MTC4L) и критикует израильские действия.

Почему соглашение не работает?

Соглашение от 27 ноября 2024 года предусматривало вывод израильских войск, перемещение "Хезболлы" за реку Литани и развертывание 10 тысяч солдат ливанской армии и подразделений UNIFIL. В апреле 2025 года ливанские представители сообщили о демонтаже 90% инфраструктуры "Хезболлы" к югу от Литани, а UNIFIL подтвердила передачу 225 складов оружия.

Президент Аун анонсировал разоружение палестинских групп в лагерях беженцев с июня 2025 года. Рабочие группы, созданы в марте 2025 года, обсуждают демаркацию границы, присутствие израильской армии и вопрос заключенных.

Последняя активность зафиксирована 7 июля 2025 года, когда Баррак получил ответ Ливана на предложение по разоружению "Хезболлы". Однако с 28 ноября 2024 года Израиль совершил более 3300 авиаударов, а "Хезболла" ответила обстрелом в Кфар-Шубе (2 декабря 2024), что подрывает доверие к соглашению.

Нарушение соглашения, в частности израильские авиаудары и атаки "Хезболлы", являются главным препятствием, усложняя работу механизма мониторинга США. Внутреннее сопротивление в Ливане, где "Хезболла" сохраняет влияние, грозит гражданским конфликтом в случае принудительного разоружения.

Спорные фермы Шебаа остаются проблемой: Ливан считает их своей территорией, Израиль – частью Голан. Экономический кризис и гуманитарные вызовы усиливают напряжение, ограничивая способность правительства реагировать.

Спецпосланник США координирует механизм мониторинга соглашения и диалог по разоружению. 7 июля 2025 года он получил, по его словам, "выдающийся" ответ Ливана на предложение по "Хезболле", выразив готовность США поддерживать экономические реформы. Баррак сотрудничает с Францией и ООН через MTC4L – (военный технический комитет для Ливана, который был создан для поддержки реализации соглашения о прекращении огня от 27 ноября 2024 года). Однако балансирование между поддержкой Израиля и давлением на него затрудняет прогресс. Его успех зависит от убеждения "Хезболлы" сотрудничать с ливанской армией и привлечения международной помощи.

Как влияет гуманитарный кризис?

Гуманитарный кризис, вызванный конфликтом 2024 года, существенно влияет на переговоры. По оценке Всемирного банка (по состоянию на ноябрь 2024 года), убытки достигли 8,5 миллиарда долларов, разрушены тысячи домов, школ и больниц. Более 1,2 миллиона человек, в частности 205 тысяч ливанцев и 385 тысяч сирийских беженцев, перемещены. Многие из них бежали в Сирию, где продолжается нестабильность в Ас-Сувейде.

По данным ООН, 3,7 миллиона ливанцев нуждаются в помощи, но только 30% финансирования программы OCHA на 426 миллионов долларов обеспечено. "Хезболла" усиливает влияние через социальные программы, усложняя разоружение.

Международная поддержка, обещанная США и Францией, зависит от демилитаризации, но задержки тормозят восстановление, повышая риск социальных беспорядков.

Рабочие группы могут достичь прогресса в демаркации границы, в частности по фермам Шебаа, если Израиль и Ливан придут к компромиссу. Усиление ливанской армии через MTC4L и сотрудничество "Хезболлы" являются ключевыми для демилитаризации. Международная помощь, в частности финансирование программ OCHA, может уменьшить зависимость от "Хезболлы" и поддержать реформы.

Ослабление Ирана после падения Асада создает благоприятные условия, но успех зависит от прекращения израильских авиаударов и вывода израильских войск. Без этого возможна новая эскалация.