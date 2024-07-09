Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, заметив, что россияне не сообщают ни о проблемах, ни о причинах отключения света или воды. Кремлю безразлично на оккупированные территории, а местные власти воруют деньги.

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Главные проблемы оккупированного Бердянска

По словам заместителя председателя, все сети города остались в том состоянии, которые были, россияне ничего не сделали. Оккупанты повышают тарифы на недостающие услуги, говорится не только об электроэнергии и водоснабжении, но и о вывозе мусора. По объявлению оккупантов, последним должна заниматься какая-то государственная организация.

Знаем, что если там что-то делает их государство, оно точно не будет эффективным,

– отметил Дудукалов.

Расходы людей, которые сейчас в оккупации, с наступлением отопительного сезона будут расти. Относительно платежеспособности граждан, то, если человек оформил российский паспорт, пошел на сотрудничество с россиянами, у него деньги будут. Однако подавляющее большинство оккупированных коммунальных предприятий, которые россияне перерегистрировали, имеют долги.

Уже стала популярной практика, что обещают условные 50 – 60 тысяч "деревянных" платить в месяц, а по факту зарплата составляет 18 – 20 тысяч. В общем идет тенденция, что расходы на людей на оккупированных территориях не увеличиваются,

– отметил заместитель председателя.

Или же оккупанты воруют на среднем звене своего управления, или Кремлю просто безразлично на оккупированные территории. Никто из украинских коммунальщиков не хочет работать у россиян, ведь это уголовная ответственность.

Дудукалов объяснил, что остается огромный вопрос, как Бердянск будет начинать отопительный сезон. Перспективы крайне плохие для местных, инфраструктуры и территории.

Оккупанты удачно ее (оккупированную территорию – 24 Канал) превращают в депрессивное "гетто", которым является большая часть их болот,

– подчеркнул заместитель председателя.