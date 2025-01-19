Он отмечает, что верить пессимистическим прогнозам не стоит, ВСУ уже не раз разрушали ожидания относительно Покровска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего Сирского в эфире телемарафона.

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Какова ситуация возле Покровска

Противник прилагает все усилия, чтобы Покровск взять, а мы делаем все, чтобы его защитить,

– говорит Сырский.

Он вспоминает, как некоторые эксперты прогнозировали, что он упадет 30 сентября, но этого не произошло. Затем эта дата сместилась на 30 октября.

Здесь важно понимать, что на Покровск Россия направила свои лучшие силы. Также у нее есть возможность ротации, пополнения сил. Наступательный потенциал у врага выше.

Сырский отметил, что соотношение потерь там отличается в разы. На одного потерянного украинского воина россияне теряют в разы больше людей.