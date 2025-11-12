Сырский сообщил, сколько территорий зачистили от российских ДРГ в Покровском районе
- Сирский сообщил, сколько территорий зачистили от вражеских ДРГ в Покровском районе.
- Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что о контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет.
На Покровском направлении фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий противника. Там сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины.
Сколько территорий зачистили от российских ДРГ?
Сирский отметил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления врага
Вражеские силы, в частности, пытаются воспользоваться сложными погодными условиями.
"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", – отметил главнокомандующий ВСУ.
По его словам, на подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами российской армии, реже – уничтожение легкой вражеской техники.
ВСУ делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление вражеских сил. Сырский отметил, что поиск и уничтожение агрессора продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении.
За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 километра квадратных территории Покровского района Донецкой области,
– сообщил он.
Сырский подчеркнул, что о контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет.
Ситуация на фронте: последние новости
В целом, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 217 боевых столкновений.
Во вторник, 11 ноября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 44 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил 4080 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3965 дронов-камикадзе.
К слову, российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, где якобы раненые украинские военные выходят из города Покровск. Однако это не соответствует действительности.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что верификация видео с помощью специального программного обеспечения показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта.