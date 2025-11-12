Сырский сообщил, сколько территорий зачистили от российских ДРГ в Покровском районе

На Покровском направлении фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий противника. Там сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского, главнокомандующего ВСУ.

Сколько территорий зачистили от российских ДРГ?

Сирский отметил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления врага

Вражеские силы, в частности, пытаются воспользоваться сложными погодными условиями.

"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", – отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, на подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами российской армии, реже – уничтожение легкой вражеской техники.

ВСУ делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление вражеских сил. Сырский отметил, что поиск и уничтожение агрессора продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении.

За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 километра квадратных территории Покровского района Донецкой области,

– сообщил он.

Сырский подчеркнул, что о контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет.

Ситуация на фронте: последние новости