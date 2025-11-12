Сирський повідомив, скільки територій зачистили від російських ДРГ у Покровському районі
- Сирський повідомив, скільки територій зачистили від ворожих ДРГ у Покровському районі.
- Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.
На Покровському напрямку фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій противника. Там зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського, головнокомандувача ЗСУ.
Скільки територій зачистили від російських ДРГ?
Сирський зазначив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу ворога
Ворожі сили, зокрема, намагаються скористатися складними погодними умовами.
"Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових – для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, на підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами російської армії, рідше – знищення легкої ворожої техніки.
ЗСУ роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення ворожих сил. Сирський зазначив, що пошук та знищення агресора триває і на прилеглому Очеретинському напрямку.
За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 кілометри квадратних території Покровського району Донецької області,
– повідомив він.
Сирський підкреслив, що про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.
Ситуація на фронті: останні новини
Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень.
У вівторок, 11 листопада, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе.
До слова, російські пропагандистські канали поширюють фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять з міста Покровськ. Однак це не відповідає дійсності.
В Центрі протидії дезінформації зазначили, що верифікація відео за допомогою спеціального програмного забезпечення показала, що воно створене за допомогою штучного інтелекту.