Сирський повідомив, скільки територій зачистили від російських ДРГ у Покровському районі

На Покровському напрямку фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій противника. Там зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України.

Скільки територій зачистили від російських ДРГ?

Сирський зазначив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу ворога

Ворожі сили, зокрема, намагаються скористатися складними погодними умовами.

"Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових – для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, на підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами російської армії, рідше – знищення легкої ворожої техніки.

ЗСУ роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення ворожих сил. Сирський зазначив, що пошук та знищення агресора триває і на прилеглому Очеретинському напрямку.

За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 кілометри квадратних території Покровського району Донецької області,

– повідомив він.

Сирський підкреслив, що про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.

