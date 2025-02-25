Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий командира 21 отдельного батальона Отдельной президентской бригады под псевдонимом "Кучер" в эфире телемарафона.

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Активизировались штурмовые действия

"Кучер" рассказал, что российское командование перебросило 103 полк 150 мотострелковой дивизии.

В полосе бригады это не претерпит больших изменений в обстановке. Если все будет двигаться так, как движется сейчас, за месяц, если не будет резких изменений, противник исчерпает все свои возможности наступательные. Поэтому пока справляемся,

– сказал военный.

Он добавил, что захватчики увеличили свою активность за последние 4 – 5 дней и делают больше попыток перемещаться в городской застройке, благодаря новым силам.

"Отмечаем очень активное их перемещение, увеличение количества штурмовых действий, обстрелов, вражеских "птичек" в небе. Положение наших войск – без изменений, даже кое-где удается проводить некоторые действия и достаточно эффективно удерживать оборону", – заметил "Кучер".

Несмотря на все ВСУ были заблаговременно осведомлены о предстоящем усилении армии врага и успели качественно подготовиться к этому – "подмениться, подкопаться и вывезти дополнительные резервы и средства для сдерживания противника".

Командир добавил, что российская армия в Торецке применяет тактику пехотных групп. Они передвигаются по 1 – 2 человека между укрытиями под сопровождающий дрон.

"Кучер" заметил, что россияне стараются в лоб не штурмовать украинские позиции. Они наоборот обходят их, делают попытки забежать максимально дальше к ближайшему укрытию и сидеть там вплоть до следующего задания.