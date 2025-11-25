Укр Рус
24 Канал Новости Украины Сверхважное направление, – генерал объяснил, что россияне задумали возле Запорожья
25 ноября, 18:56
Сверхважное направление, – генерал объяснил, что россияне задумали возле Запорожья

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • Российские оккупанты атакуют в направлении Гуляйполя в Запорожской области. Они хотят приблизиться к самому Запорожью.
  • Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал ситуацию на этом направлении.

Российские оккупанты продолжают атаковать в направлении Гуляйполя Запорожской области. Это еще одно сверхважное направление, где нельзя давать врагу продвигаться.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что российские оккупанты давно рассматривали Запорожское направление для дальнейших атак. Сейчас враг осуществляет там наступательные действия.

Какая цель врага на Запорожском направлении?

Как отметил Маломуж, сейчас основная задача оккупантов на этом направлении – захватить населенные пункты, чтобы приблизиться к Запорожью. Также россияне продолжают бить по людям, энергетике и промышленной инфраструктуре.

Оккупанты накопили резервы на Запорожском направлении. Сейчас они пытаются прорваться в направлении Гуляйполя, Малой Токмачки и так далее,
– сказал Маломуж.

Силам обороны Украины важно наносить удары на опережение. Уже были примеры, когда наши защитники успешно уничтожали резервы врага на этом участке фронта.

