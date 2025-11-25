Надважливий напрямок, – генерал пояснив, що росіяни задумали біля Запоріжжя

Російські окупанти продовжують атакувати в напрямку Гуляйполя Запорізької області. Це – ще один надважливий напрямок, де не можна давати ворогу просуватися.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що російські окупанти давно розглядали Запорізький напрямок для подальших атак. Зараз ворог здійснює там наступальні дії.

Яка ціль ворога на Запорізькому напрямку?

Як наголосив Маломуж, зараз основне завдання окупантів на цьому напрямку – захопити населені пункти, щоб наблизитися до Запоріжжя. Також росіяни продовжують бити по людях, енергетиці та промисловій інфраструктурі.

Окупанти накопичили резерви на Запорізькому напрямку. Зараз вони намагаються прорватися в напрямку Гуляйполя, Малої Токмачки та так далі,

– сказав Маломуж.

Силам оборони України важливо завдавати ударів на випередження. Вже були приклади, коли наші захисники успішно знищували резерви ворога на цій ділянці фронту.

