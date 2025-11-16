Россияне продвигались на границе 3 областей: военный рассказал об угрозах для Гуляйполя

Силы обороны Украины знают о намерениях врага в направлении Гуляйполя. Сейчас идет работа, чтобы сорвать логистику оккупантов на этом участке фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что напряженная ситуация на этом участке фронта сложилась еще несколько месяцев назад. Враг имел определенные успехи на Новопавловском направлении и продвигался на стыке трех областей – Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

Смотрите также Могут изменить ход войны: почему украинские "Длинные Нептуны" ужасают Россию и долетают ли до Москвы

Какова ситуация в Запорожье?

Как отметил Мусиенко, фактически враг активизировал боевые действия на Покровском направлении. Силы обороны привлекли серьезные ресурсы, чтобы отражать наступление врага там. Параллельно же оккупанты активизировали боевые действия на Запорожском направлении.

К сожалению, враг имеет определенные успехи. Сейчас они хотят создать нечто похожее, как это было во время Добропольского выступления.

Они пытаются стремительно продвигаться, а уже потом подтягивать силы и логистику. Сейчас Силы обороны, насколько это возможно, пытаются перерезать логистику врага,

– сказал Мусиенко.

Какая ситуация возле Гуляйполя: смотрите карту боевых действий

Ситуация в Запорожье: кратко