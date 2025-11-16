Росіяни просувались на межі 3 областей: військовий розповів про загрози для Гуляйполя

Сили оборони України знають про наміри ворога в напрямку Гуляйполя. Зараз триває робота, аби зірвати логістику окупантів на цій ділянці фронту.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що напружена ситуація на цій ділянці фронту склалася ще кілька місяців тому. Ворог мав певні успіхи на Новопавлівському напрямку та просувався на стику трьох областей – Донецької, Дніпропетровської та Запорізької.

Дивіться також Можуть змінити хід війни: чому українські "Довгі Нептуни" жахають Росію і чи долітають до Москви

Яка ситуація на Запоріжжі?

Як наголосив Мусієнко, фактично ворог активізував бойові дії на Покровському напрямку. Сили оборони залучили серйозні ресурси, щоб відбивати наступ ворога там. Паралельно ж окупанти активізували бойові дії на Запорізькому напрямку.

На жаль, ворог має певні успіхи. Зараз вони хочуть створити щось схоже, як це було під час Добропільського виступу.

Вони намагаються стрімко просуватися, а вже потім підтягувати сили та логістику. Зараз Сили оборони, наскільки це можливо, намагаються перерізати логістику ворога,

– сказав Мусієнко.

Яка ситуація біля Гуляйполя: дивіться карту бойових дій

Ситуація на Запоріжжі: коротко