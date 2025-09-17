Укр Рус
24 Канал Новости Украины Продвижение россиян возле Купянска: ВСУ затопили трубу, оккупанты теперь передвигаются по реке
17 сентября, 18:34
4

Продвижение россиян возле Купянска: ВСУ затопили трубу, оккупанты теперь передвигаются по реке

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Российские войска пытаются переправиться через реку Оскол возле Купянска на лодках и плотах после подрыва трубы.
  • Украинские военные контролируют участок, что затрудняет оккупантам переход.

Российские войска после неудачного продвижения к Купянску пытаются переправиться через реку. Оккупанты планируют двигаться на лодках и плотах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко в комментарии Суспильное Харьков.

Смотрите также Ситуация в Купянске остается критической: в окрестностях идут бои, в городе ищут вражеские ДРГ

Как продвигаются оккупанты возле Купянска после подрыва трубы?

Силы обороны уничтожили трубу возле Купянска на Харьковщине, через которую российские оккупанты приближались к городу. Восстановить ее не легко, поэтому, по словам военного, теперь россияне планируют перемещаться через Оскол на лодках и плотах.

"Ахиллес" добавил, что труба расположена на оккупированной территории, поэтому полностью выкопать ее невозможно. Неизвестно, захочет ли враг снова восстанавливать свой путь для прохода.

На текущий момент вопрос с газовой трубой Силами обороны был решен. Ее взорвали. Но сможет ли противник второй раз ее восстановить... Потому что это уже не первый раз, когда выводим из строя. В связи с тем, что она расположена на временно оккупированной территории, мы, по понятным причинам, не можем ее выкопать. Потому что противник постоянно воздействует путем своих артиллерийских средств, за счет беспилотников и так далее. Но огневыми средствами повредить удалось, 
– сказал Федоренко.

По словам представителя ОСГВ "Днепр" Алексея Бельского, Силы обороны затопили трубу, через которую россияне подходили к окрестностям Купянска. Он рассказал в комментарии РБК-Украина, что в центре города бои не идут, оккупанты действуют на севере, куда им удалось инфильтроваться из Радьковки и Голубовки.

Поскольку одна попытка прорыва возле Купянска сорвалась, россияне снова собираются штурмовать через реку Оскол. Для этого они используют старый способ – плоты и лодки.

Добавим, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко в комментарии 24 Каналу отметил, что перемещение россиян по трубопроводам является попыткой более информационного "вброса". Оккупанты пытаются продемонстрировать "уникальную" стратегию. Однако на самом деле такая тактика наносит врагу значительные потери – солдаты погибают, отравляясь парами газа.

"Ахиллес" отметил, что враг имеет задачу обойти Купянск по северо-западной окраине и располагаться в самом городе. Силы обороны готовятся к противодействию оккупантам. Сейчас продолжаются уличные бои с диверсионно-разведывательными группами. Российская армия не контролирует ни одну из частей Купянска.

Что известно о наступлении россиян на Купянск?

  • Оккупантам трудно перебраться через Оскол, потому что этот участок контролируется украинскими войсками. Газовая труба, по которой ранее передвигались россияне, тоже была уничтожена огнем защитников. Вражеские войска все же находятся в Купянске, хотя их штурмы не удаются. В город просочились несколько ДРГ, в частности, чтобы совершать различные диверсии.

  • В ОСГВ "Днепр" рассказал, что оккупанты накапливаются на северных окраинах города и пытаются инфильтрироваться. Россияне переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются по Купянску с поддельными документами. Поэтому украинским военным труднее выявлять россиян среди гражданских жителей.