Продвижение россиян возле Купянска: ВСУ затопили трубу, оккупанты теперь передвигаются по реке
- Российские войска пытаются переправиться через реку Оскол возле Купянска на лодках и плотах после подрыва трубы.
- Украинские военные контролируют участок, что затрудняет оккупантам переход.
Российские войска после неудачного продвижения к Купянску пытаются переправиться через реку. Оккупанты планируют двигаться на лодках и плотах.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко в комментарии Суспильное Харьков.
Как продвигаются оккупанты возле Купянска после подрыва трубы?
Силы обороны уничтожили трубу возле Купянска на Харьковщине, через которую российские оккупанты приближались к городу. Восстановить ее не легко, поэтому, по словам военного, теперь россияне планируют перемещаться через Оскол на лодках и плотах.
"Ахиллес" добавил, что труба расположена на оккупированной территории, поэтому полностью выкопать ее невозможно. Неизвестно, захочет ли враг снова восстанавливать свой путь для прохода.
На текущий момент вопрос с газовой трубой Силами обороны был решен. Ее взорвали. Но сможет ли противник второй раз ее восстановить... Потому что это уже не первый раз, когда выводим из строя. В связи с тем, что она расположена на временно оккупированной территории, мы, по понятным причинам, не можем ее выкопать. Потому что противник постоянно воздействует путем своих артиллерийских средств, за счет беспилотников и так далее. Но огневыми средствами повредить удалось,
– сказал Федоренко.
По словам представителя ОСГВ "Днепр" Алексея Бельского, Силы обороны затопили трубу, через которую россияне подходили к окрестностям Купянска. Он рассказал в комментарии РБК-Украина, что в центре города бои не идут, оккупанты действуют на севере, куда им удалось инфильтроваться из Радьковки и Голубовки.
Поскольку одна попытка прорыва возле Купянска сорвалась, россияне снова собираются штурмовать через реку Оскол. Для этого они используют старый способ – плоты и лодки.
Добавим, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко в комментарии 24 Каналу отметил, что перемещение россиян по трубопроводам является попыткой более информационного "вброса". Оккупанты пытаются продемонстрировать "уникальную" стратегию. Однако на самом деле такая тактика наносит врагу значительные потери – солдаты погибают, отравляясь парами газа.
"Ахиллес" отметил, что враг имеет задачу обойти Купянск по северо-западной окраине и располагаться в самом городе. Силы обороны готовятся к противодействию оккупантам. Сейчас продолжаются уличные бои с диверсионно-разведывательными группами. Российская армия не контролирует ни одну из частей Купянска.
Что известно о наступлении россиян на Купянск?
Оккупантам трудно перебраться через Оскол, потому что этот участок контролируется украинскими войсками. Газовая труба, по которой ранее передвигались россияне, тоже была уничтожена огнем защитников. Вражеские войска все же находятся в Купянске, хотя их штурмы не удаются. В город просочились несколько ДРГ, в частности, чтобы совершать различные диверсии.
В ОСГВ "Днепр" рассказал, что оккупанты накапливаются на северных окраинах города и пытаются инфильтрироваться. Россияне переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются по Купянску с поддельными документами. Поэтому украинским военным труднее выявлять россиян среди гражданских жителей.