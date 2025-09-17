Російські війська після невдалого просування до Куп'янська намагаються переправитися через річку. Окупанти планують рухатися на човнах та плотах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка в коментарі Суспільне Харків.

Як просуваються окупанти біля Куп'янська після підриву труби?

Сили оборони знищили трубу біля Куп'янська на Харківщині, через яку російські окупанти наближалися до міста. Відновити її не легко, тож, за словами військового, тепер росіяни планують переміщуватися через Оскіл на човнах і плотах.

"Ахіллес" додав, що труба розташована на окупованій території, тому повністю викопати її неможливо. Невідомо, чи ворог захоче знову відновлювати свій шлях для проходу.

На поточний момент питання з газовою трубою Силами оборони було вирішене. Її підірвали. Але чи зможе противник другий раз її поновити... Тому що це вже не перший раз, коли виводимо з ладу. У зв'язку з тим, що вона розташована на тимчасово окупованій території, ми, зі зрозумілих причин, не можемо її викопати. Тому що противник постійно впливає шляхом своїх артилерійських засобів, коштом безпілотників і так далі. Але вогневими засобами пошкодити вдалося,

– сказав Федоренко.

За словами речника ОСУВ "Дніпро" Олексія Бєльського, Сили оборони затопили трубу, через яку росіяни підходили до околиць Куп'янська. Він розповів у коментарі РБК-Україна, що в центрі міста бої не йдуть, окупанти діють на півночі, куди їм вдалося інфільтруватися з Радьківки та Голобівки.

Оскільки одна спроба прориву біля Куп'янська зірвалася, росіяни знову збираються штурмувати через річку Оскіл. Для цього вони використають старий спосіб – плоти та човни.

Додамо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко в коментарі 24 Каналу зазначив, що переміщення росіян трубопроводами є спробою більш інформаційного "вкиду". Окупанти намагаються продемонструвати "унікальну" стратегію. Однак насправді така тактика завдає ворогу значних втрат – солдати гинуть, отруюючись парами газу.

"Ахіллес" зазначив, що ворог має завдання обійти Куп'янськ по північно-західній околиці та розташовуватися в самому місті. Сили оборони готуються до протидії окупантам. Наразі тривають вуличні бої з диверсійно-розвідувальними групами. Російська армія не контролює жодну з частин Куп'янська.

Що відомо про наступ росіян на Куп'янськ?