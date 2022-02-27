Пересечь границу и оказаться в Европе Хочет очень большое количество людей. Пункты пропуска пытаются справиться с нагрузкой, но ситуация очень сложная.

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Ажиотаж на западной границе

Как рассказал на брифинге начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, очень трудно обеспечить всех обогревом и водой. Он просит всех оставаться в Украине, или же отправлять за границу только женщин и детей.

Кроме того, таможенники пытаются открыть два новых пункта пропуска, в Варяже и Нижанковичах, чтобы хоть как-то разгрузить большие очереди. Уже ведутся переговоры с польской стороной, чтобы та пошла навстречу Украине.

За три поток людей на западной границе составил почти 100 тысяч человек. Это в разы больше, чем было во время Евро-2012. Это создает много негативных моментов относительно пересечения,

– рассказал Козицкий.

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