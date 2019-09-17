15:26
17 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
      Вєсті Кремля
      21:54, 16 сентября
      Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:52, 16 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Ситуация с перевозкой зерновых Укрзализныцей – катастрофическая, – Козаченко

      85 Читати новину українською
      Укрзализныця не справляется с перевозкой зерновых
      Укрзализныця не справляется с перевозкой зерновых / Иллюстративное фото

      Об этом заявил в эфире 24 канала глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

      "Это коллапс. Особенно это проявилось на Юго-Западной железной дороге, которая сейчас вообще остановила перевозки зерна. У фермеров из-за этого перестали покупать зерно. Потому что его нельзя доставить в порты. Цены начали падать. Сейчас аграрии из-за транспортного коллапс на железной дороге теряют по 800 гривен на тонне", – рассказал Козаченко.

      Как отметил председатель Украинской аграрной конфедерации, о возможном коллапсе руководство Укрзализныци предупреждали заранее. Даже призывали создать оперативный штаб.

      "Но руководство монополиста на заседаниях штаба заявляет, что не могут ничего сделать. Мол, вот давайте подумаем, кому отдать предпочтение – тебе или тебе? И начинается в зале тут такая вот, скажем, бурная дискуссия. Трудно принимать решения в таком формате. Надо в конце концов подходить к этому с такой стратегической позиции. Аграрии в этом сезоне, готовы продавать около 55 миллионов тонн зерна. На три миллиона больше чем в прошлом году. Однако чем вывозить выращенное? Поэтому эта проблема – логистическая, становится самым большим препятствием для дальнейшего развития нашего сектора. И единственный путь преодоления этой проблемы – это срочно искать по всему миру хотя бы в аренду локомотивы, которых крайне не хватает", – отметил председатель Аграрной конфедерации.

      Кроме того, по словам Леонида Козаченко, нужно начинать частную тягу, немедленно строить автомагистрали и развивать речное судоходство.

      "Там есть много проблем. Но есть и перспективы. Нужно наращивать производство барж, буксиров для перевозки. В советские времена 11 миллионов тонн мы перевозили по рекам. Сейчас – примерно 3,5 миллиона. То есть это все то, что нам надо сделать в течение ближайших 2 – 3 лет, максимально приложить усилия, профессионализм и снять эту проблему логистики. Надо наводить порядок. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", – подытожил Леонид Козаченко.

      blog_ava
      Рак мозга: какие признаки указывают на опухоль
      сегодня
      26117
      Теги: Новости Украины Укрзализниця
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      сегодня , 15:00 Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      Блог Медіа 342
      Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео
      сегодня , 13:39 Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео
      2118
      Шахраї з Банкової: хто вони і як були викриті
      сегодня , 13:00 Шахраї з Банкової: хто вони і як були викриті
      Тетяна Мартинюк 248
      Лукашенко уклоняется от влияния России
      сегодня , 12:00 Лукашенко уклоняется от влияния России
      Злой Одессит 1114
      Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа
      сегодня , 10:01 Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа
      Ірина Юрковська 74
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук