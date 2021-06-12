Что известно о сотрудничестве УЕФА и "Газопрома"
УЕФА и "Газпром" еще 19 мая заявили, что договорились о спонсорстве турниров УЕФА для сборных. И теперь у концерна есть партнерские права на Евро-2020, пишет немецкое издание.
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В УЕФА отказались назвать изданию сумму, которую выделяет "Газпром" сославшись на конфиденциальность. В то же время издание пишет, что речь о как минимум 50 миллионах евро.
То, как деньги России влияют на решение европейских футбольных функционеров, понятно из истории с украинским футболками,
– говорится в сообщении.
Реакция Мельника
Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что жалоба России на форму нашей сборной на фоне спонсорского соглашения с "Газпромом" не совпадение.
"Тот факт, что УЕФА удовлетворяет российскую жалобу в отношении украинской национальной формы буквально через несколько дней после заключения спонсорского соглашения между Европейским футбольным союзом и концерном "Газпром", более чем подозрительно", – сказал дипломат.
Он отметил, что с помощью "Газпрома" президент России Владимир Путин в очередной раз ведет гибридную войну, чтобы расколоть Европу.
Главное о форме сборной Украины на Евро-2020
- 6 июня сборная представила свою новую форму для участия в Евро-2020. На ней изобразили надписи "Слава Украине!", "Героям слава!" и карту Украины с временно оккупированным Крымом.
- Это вызвало волну возмущения в России, поэтому футбольный союз государства обратился с жалобой в УЕФА.
- В УЕФА увидели политический смысл и потребовали убрать слова "Героям слава!".
- Теперь поверх надписи "Героям слава!" на форме добавят эмблему сборной с картой страны, трезубцем и надписью "Слава Украине".