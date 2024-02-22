Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что у России проблемы с военной логистикой.

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Россияне обходят Крым десятой дорогой

Дмитрий Плетенчук отметил, что загрузить "Калибрами" корабли можно в Крыму, однако россияне в последнее время обходят полуостров десятой дорогой.

Как мы видим, в течение долгого времени уже они не использовали носители крылатых ракет. Единственный подтвержденный залп, четыре ракеты с фрегата "Адмирал Макаров" был после уничтожения "Цезаря Куникова". Это такой акт отчаяния, не могли они промолчать в этой ситуации. Но имея на борту теоретически восемь ракет, он использовал только четыре. Это тоже говорит о многом,

– сказал Плетенчук.

Враг остался без трети кораблей в Черном море

Плетенчук объяснил, что на военной базе "Новороссийск" россияне не могут загрузить корабли баллистическими ракетами. Для этого нужна только база "Севастополь".

Агрессор прекрасно понимает ситуацию уже достаточно давно. Поэтому принимает соответствующие меры, таких как рассредоточение корабельно-катерного состава, изменение пунктов базирования, периодическая передислокация кораблей между пунктами базирования, прежде всего Новороссийск, Сочи, Туапсе,

– сказал представитель ВМС.

Капитан уточнил, что Россия в Черном море осталась без трети кораблей, поэтому дозагружать носители нет смысла, ведь они их не используют в полном объеме.

Справка. По состоянию на утро 22 февраля в Черном море 1 российский корабль, а в Азовском море – 1 вражеский корабль. Также в Средиземном море 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет.