Об этом сообщила сегодня, 28 марта, сама генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова. Отметив, что Моррисон – судья Международного уголовного суда с 10-летним стажем.

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Что известно о Ховарде Моррисоне

Сэр Ховард Моррисон – британский юрист. С 2011 по 2021 год – судья Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды.

С 1977 по 1985 год работал в военных судах в Великобритании и Германии.

В 1998 году Моррисон начал работать на защите в Международном уголовном трибунале в отношении Руанды (МКТР) в Танзании и Международном уголовном трибунале для бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге.

В 2001 году был назначен советником Королевы Британии.

В 2008 году стал старшим судьей суверенных баз Кипра.

В 2011 году Моррисон был избран одним из шести судей Международного уголовного суда.

26 октября 2015 года Ховард Мориссон посвящён в рыцари королевой Елизаветой II и получил звание кавалера ордена Святого Михаила и Святого Георгия (KCMG) за заслуги перед международным правосудием и верховенством права.

Награды

Орден Британской империи за услуги по управлению судом Фиджийской судебной системы во время сложных военных переворотов;

Орден Британской империи за заслуги в области интернационального права.

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