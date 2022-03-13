Колонна орды составляет около 30 единиц техники.

Соответствующую информацию сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев. Он написал в фейсбуке, что вражеская колонна заехала в город после обеда.

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Сообщается, что колонна орды составляет около 30 единиц техники.

Враг разместился на краю города

Яковлев добавил, что орда, похоже, останется в Скадовске на ночь. Он отметил, что оккупанты разместились в одном из детских лагерей на краю города.

Мэр Скадовска сообщил, что российские военные заходили в здание городского совета. В то время работников там не было.

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