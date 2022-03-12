Ситуация по состоянию на 12 марта находится под контролем. Об этом сообщил городской голова Александр Яковлев.

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"12 марта, 17 день войны в Украине. Мы находимся в Скадовске. На сегодняшний день нет оккупационных войск и сохраняется контролируемая ситуация", – подчеркнул Яковлев.

В городе есть вода, газ, свет и связь

Как отметил мэр, в Скадовске есть газ, вода и свет. Коммунальные службы продолжают работать, а связь есть, хотя и были проблемы.

Работают социальные службы, помогая людям, которые в том нуждаются,

– пояснил городской голова.

Он рассказал, что уже с понедельника, 14 марта, будет происходить образовательный процесс в дистанционном режиме. Возможно, возобновят работу музыкальные школы и дома культуры.

Ситуация с безопасностью

Как сообщил Яковлев, ситуация в городе под контролем. Работают патрули и служба охраны, которые следят за соблюдением порядка.

Обращение мэра Скадовска: смотрите видео

Какая ситуация в Скадовске была раньше

Напомним, что 3 дня назад оккупанты зашли в городской совет и вынесли компьютеры. Российские войска призвали не организовывать политические митинги.​

Уже на следующий день, 10 марта, оккупанты вышли из городского совета, однако разместились в воинской части на окраинах города.