Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова. Напомним, в апреле 2023 года Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе FuMi Caffe.

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Фуминори Цучико продлят разрешение на пребывание в Украине

Игорь Терехов сообщил, что пообщался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым по поводу Фуминори Цучико.

Что могу сообщить – разрешение на пребывание в Украине Фуминори будет продлено. Относительно вида на жительство для него – это будет решаться позже,

– написал городской голова.

Терехов добавил, что Фуминори уже стал очень важной фигурой для всего города благодаря своей помощи жителям Салтовки.

Поэтому я очень рад, что он остается в Харькове, чтобы продолжать свое благородное дело,

– подытожил Игорь Терехов.

На днях Фуминори Цучико сообщил, что он может потерять возможность законного пребывания на территории Украины. Волонтер рассказал, что его не принимают в Государственной миграционной службе в Харькове – поэтому он не может получить вид на жительство. Мужчина также предположил, что, возможно, чиновники хотят получить взятку, которую волонтер не дает.

Фуминори Цучико добавил, что даже обращался в Офис Президента, чтобы ему помогли получить вид на жительство в Украине.