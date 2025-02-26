Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".

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Журналистка даст показания относительно Иосифа Лося

Екатерина Родак рассказала, что следователи уже начали проверку информации о домогательствах со стороны профессора кафедры зарубежной прессы ЛНУ Иосифа Лося. По ее словам, эта процедура является процессуальным моментом перед открытием производства.

Завтра (27 февраля, – 24 Канал) я буду идти давать свои показания о своей истории. Также знаю, что полиция обращалась к Иосифу Лосю, его также будут просить прийти засвидетельствовать свою версию. Я так понимаю, что других пострадавших, если они не против, также должны были бы к этому привлекать,

– добавила журналистка.

Родак отметила, что она бы очень хотела, чтобы преподавателя уволили: не временно отстранили, а именно уволили навсегда, "чтобы он не имел доступа к студентам". По ее словам, также важно, чтобы университет выступил с "основательным заявлением" относительно подобных случаев.

Напомним, 25 февраля Екатерина Родак опубликовала пост, в котором обвинила Иосифа Лося в домогательствах. По словам журналистки, в 19-летнем возрасте, когда она должна была сдать зачет, преподаватель закрылся с ней в своем кабинете, позволял себе неуместные замечания и приставал к ней.

В комментариях к сообщению бывшие студентки ЛНУ поддержали обвинения и поделились собственным опытом насилия со стороны профессора.