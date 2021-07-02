В Минобороны отмечают: каблуки являются парадной формой и предусмотрены соответствующим приказом. И такая форма есть не только в Украине, но и в других государствах.

Напомним Тренировки девушек-военных к параду на каблуках: сети в ярости, а Таран получил туфли

Что в Минобороны говорят на упреки о каблуках

На своей странице в фейсбуке ведомство отмечает: в Вооруженных силах есть место не только для камуфляжа и берцев. Предусмотрена праздничная – парадная форма. Именно в ней военные будут маршировать на День Независимости.

В этом году в День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Хорошие и сильные,

– отметили в Минобороны.

Соответствующий приказ о форме для военнослужащих издали в 2017 году. В Минобороны в подтверждение добавили изображение парадной формы, где на эскизах нарисованы именно туфли на каблуках.



Приказ о парадной форме для военнослужащих / изображение Минобороны

К сообщению Минобороны также добавило фото парадной формы военных женщин в других странах. Правда, там не подписали, где именно и в каких годах сделаны фотографии.



Парадные формы женщин других государств / коллаж Минобороны

Дополняем новость...