Карина Жосан решила оправдаться. Мол, она не имела целью кого-то обидеть громкой вечеринкой. Но она успела это сделать. Далее мы изложим ее позицию, которая все равно вызывает изумление на фоне того, что сейчас происходит у Бахмута и Соледара. Да и сама ситуация, когда бы она ни происходила, не демонстрирует достоинство украинцев, сколько флагом не увешивайся.

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Вечеринку якобы устроила не она

Как уверяет Жосан, 11 января свой День рождения праздновала ее подруга Алина Варакута. Она и решила устроить себе такую вечеринку.

По словам девушки, ее не удивило, что эту тему активно раскручивали Скабеева и Собчак. В то же время ее огорчило, сколько хейта полилось от украинцев. Но если бы она хоть на мгновение задумалась, то всего этого не было бы. Можно было просто не устраивать танцы на столе и не размахивать флагом, унося дорогое шампанское на безумно дорогом курорте.

"Да, мы потратили определенные деньги на празднование. Но это наше личное состояние, заработанное нашим честным трудом. Если кто-то из украинцев сейчас обновит подержанную машину на новую – он тоже будет виноват?", – спросила риторически она.

Как отметила одна из героинь скандала, она на помощь Украине потратила гораздо больше, чем на вечеринку. В то же время ее возмутили комментарии о "детях депутатов / олигархов". Жосан признается, что ей интересно читать такое о себе. Она ведь убеждает, что выросла в простой семье, жила на Троещине. А все, чего она достигла к этому моменту, она сделала сама. Так что никаких "государственных средств", уверяет она, девушка даже в руках не держала.

Да, я нахожусь за границей. Моя работа, которая на 100% связана с доступом в интернет 24/7, в Украине без света была бы невозможна. Я сознательно выбираю условия жизни, которые позволяют мне ежедневно работать и помогать донатами своей стране.

– отметила она.

Реакция Карины Жосан на скандал в Куршавеле / Скриншот

Почему на праздновании был флаг

Этот момент, который очень возмутил пользователей сети, она тоже объяснила. По словам Жосан, каждый праздник украинцев сейчас связан с одним желанием. Речь идет о победе. Так что флаг на празднике был демонстрацией "непокоренности украинского народа в любое время". Она добавила, что этим продемонстрировали, что не боятся, что на курорте рядом могут быть россияне. Оно вроде бы хорошо, но можно было уже на столы и не вылезать, если уж на то пошло.

В то же время, девушка уверяет, понимает, что громкое празднование на фоне войны в стране могло кого-то оскорбить или подавить.

Я хочу искренне извиниться за это и заверить, что публикация сторис с празднованием имела абсолютно противоположное, победное настроение. Благодарю за понимание. Все будет Украина!

– написала она.