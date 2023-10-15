Ребята засовывали его голову в яму уличного туалета. Также мальчика заставляли бегать по школьному двору без нижнего белья.

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Школьники издевались над сверстником

Волонтер Елена Ротари рассказала историю травли мальчика в селе Шевченково Килийской общины Измаильского района.

Здесь где-то полторы недели назад ученики 7 – 8 классов издевались над парнем, засовывая его голову в яму туалета. Затем они заставили его обнажить половые органы. Все это снимали на телефон,
– отметила волонтер.

Видео подростки выложили в сеть, однако никакой ответственности за буллинг не понесли. Причиной является то, что семья обиженного школьника даже не обращалась к правоохранителям, ведь не верит в возможность наказания за такой поступок.

"Один из обидчиков – это сын учительницы этой школы. Из-за этого мама мальчика, над которым издевались, не стала подавать заявление в полицию. Она не верит в справедливость. Потому что семья учительницы в селе зажиточная. Плюс это опубликованное видео сразу удалили из социальных сетей и не хотят огласить", – объяснила Ротари.

Волонтер также обнародовала это видео, чтобы эту историю не "замяли", ведь безнаказанность приводит к ощущению вседозволенности.

"После просмотренного видео я часа 2 не могла прийти в сознание. Сегодня издеваются над чужими детьми, а завтра над нашими. Я благодарю жителей села Шевченково за неравнодушие к этому случаю", – подчеркнула волонтер.

Также она привела статистику подобных случаев в Одесской области: за 9 месяцев в территориальные органы полиции обратились 10947 граждан, которые сообщили о фактах домашнего насилия. Среди пострадавших почти 600 детей.

"Также, к сожалению, было зарегистрировано 58 уголовных производств, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, среди них 8 изнасилований", – подытожила Ротари.

Что такое буллинг

Это травля, которая часто сопровождается физическим и психологическим насилием. Она может быть направлена на одну или определенную группу людей со стороны, опять же, или одной, или определенной группы лиц. Часто мотивом буллинга является желание самоутверждения во время унижения другого человека.