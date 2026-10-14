Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на материалы CNN.

Что известно о пророссийских взглядах нового пресс-секретаря Трампа?

Новая пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэти Захария оказалась в центре внимания из-за постов в соцсетях, которые она публиковала в 2022 году. В частности, она поделилась публикацией, в которой Владимир Путин изображался как противник тайной сети влиятельных левых элит, а Украина связывалась с ней.

В посте, который Захария распространила на платформе Truth Social, утверждалось, что Путин ведет войну против так называемого тайного заговора, а Украина якобы находится на стороне этого заговора. Публикация содержала изображения Хиллари Клинтон, Барака Обамы, Джо Байдена и Джорджа Сороса, которых автор поста связывал с этой сетью.

Кроме того, в 2022 году Захария распространяла посты, связанные с теорией заговора "Pizzagate". Она безосновательно обвиняла известных американских политиков. В частности, в одном из постов упоминала Джона Подесту – бывшего главу аппарата Белого дома при президентстве Билла Клинтона. Подеста опровергал эти обвинения, а сама теория "Pizzagate" не имеет доказательной базы. Хиллари Клинтон также называла ее выдумкой.

Дополнительный скандал возник вокруг юридического образования чиновницы, ведь Дональд Трамп неоднократно называл ее адвокатом. Во время первого брифинга на вопрос журналистов о сдаче адвокатского экзамена Захария ответила, что сделала это во время переезда в Китай.

Представитель Демократической партии Тед Лью отметил, что экзамены Американской коллегии адвокатов невозможно сдать в Китае. Расследование издания Popular Information подтвердило отсутствие у Захарии адвокатской лицензии в каком-либо штате США.

Напомним, Захария сменила на посту пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, которая покинула эту должность в августе 2026 года. До назначения она работала старшим советником по коммуникациям в Trump Media & Technology Group, компании, которой принадлежит Truth Social, а также регулярно выступала на Fox News в качестве комментатора политики администрации Трампа.

Объявляя о ее назначении, американский президент подчеркнул ее преданность своей администрации и поддержку его политического курса. Сама Захария после появления публикаций заявила, что благодарна за возможность работать пресс-секретарем и намерена эффективно представлять политику президента.