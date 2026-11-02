Скандал с военными на Петропавловской Борщаговке: фото и видео

Ситуация в Петропавловской Борщаговке
В понедельник, 2 ноября, в Петропавловской Борщаговке в Киевской области возник конфликт возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии. К вечеру ситуация обострилась.
Ситуация в Петропавловской Борщаговке
По сообщениям СМИ, у ворот здания собрались местные жители, которые требовали пропустить медицинских работников к пострадавшим.
Во время давки возникли столкновения, был применен слезоточивый газ. Сообщалось о запуске дымовых шашек, повреждении ограждения и разбитых окнах.
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На месте толпа людей скандирует "Позор!", среди них много молодежи, которая заявляет, что ей не все равно и что она против произвола.
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Ситуация в Петропавловской Борщаговке привлекла внимание руководства страны. На место конфликта лично прибыл глава Офиса Президента Кирилл Буданов.
Буданов лично прибыл на место: смотрите видео
Конфликт в Петропавловской Борщаговке: фото
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