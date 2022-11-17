Она сделала это после того, как он выступил с откровенно антиукраинской тирадой на заседании 16 ноября. Вице-спикер нижней палаты парламента не слишком подбирала слова, характеризуя депутата ультраправой партии "Конфедерация". Его она обозвала "российской портянкой".

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Вице-спикер жестко прошлась по депутату

К сожалению, пророссийские "консервы" выстреливают даже там, где этого меньше всего ждешь. Но, к счастью, они попадают на сокрушительную критику. Именно так произошло с Гжегожем Брауном. Между ним и вице-спикером Сейма вспыхнул спор. Произошел он на фоне обсуждения законопроектов, которые касались изменений закона о налоге на отдельные финансовые учреждения, а также закона о государственных финансах.

Брауна возмутил тот факт, что закон был принят в связи с войной в Украине. Якобы он хочет понять, при каких условиях Польша сможет вернуться к "нормальной жизни".

Его тираду вице-спикер прервала. Она выключила микрофон депутату из-за того, что он исчерпал лимит своей речи. И, согласно протоколу, пригласила к трибуне следующего представителя парламента, что очень возмутило Брауна. Он отметил, что соответствующее поведение – хамское. Госевска за словом в карман не полезла.

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Он еще молится на польском языке или уже на русском?.. Самый большой хам Республики Польской – российская портянка! Этот депутат – хам!

– подчеркнула она.

Это интересно! В польском языке словосочетание "российская портянка" оскорбительное. С его помощью выражают презрение тем, кто либо распространяет пропаганду Кремля, либо просто действует в пользу России.

Кто такой Гжегож Браун

Вкратце пройдемся по самой персоне депутата. Заметим, что он известен своими откровенно пророссийскими взглядами. Неудивительно, что парламентария регулярно цитируют российские СМИ.

Добавим, что он был единственным, кто в январе в Сейме не проголосовал за резолюцию. В нем парламентарии обращались в ЕС и НАТО, чтобы Украина получила помощь в войне с Россией.

Кроме того, Браун причастен к антиукраинскому митингу, который прошел в сентябре в Варшаве. Заметим, что на него никто так и не пришел.

Из-за России в Польше упали ракеты

Напомним, что накануне из-за российской агрессии на территорию Польши упали две ракеты. По предварительной информации, говорится о снарядах С-300, выпущенных украинским ПВО.

Сразу же оговоримся, что мировое сообщество, а также сами поляки не считают виновной в этом Украину. Все прекрасно понимают, что наше государство вынуждено было защищаться. А именно Россия наносит массированные, и не только, ракетные удары.

И именно от рук российских военных 15 ноября в Пшеводове погибли два мирных жителя. Напомним, что этот населенный пункт граничит с Львовской и Волынской областями. Расположен он в 6 километрах от границы с Украиной.

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