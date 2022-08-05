О возможном тайном снабжении оружия заявил исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов. По его словам, его предшественница организовала вывоз 4200 тонн вооружения.

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Михайлов говорит, что у него есть доказательства

Исполняющий обязанности министра экономики Болгарии обвинил свою предшественницу Корнелию Нинову в том, что она подписала разрешения на экспорт оружия на 16 миллионов евро. Стоит отметить, что Михайлов не указал, что это оружие поступило Украине, но отметил, что вооружение доставляли в аэропорт польского города Ряшев возле границы с нашим государством.

За первые четыре месяца после начала войны – до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия на один миллиард 16 миллионов евро. За этот четырехмесячный период 4 200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной,

– заявил Михайлов.

Чиновник заявил, что имеет все доказательства, но не продемонстрировал ни одного. Нинова же все обвинения отвергает. Стоит отметить, что в Болгарии усугубляется конфликт между временным правительством и проевропейским правительством Кирилла Петкова, членом которого и была Нинова.

Болгария отказала Украине в предоставлении оружия

Еще 7 июня парламент Болгарии ответил отказом по просьбе украинского посла Виталия Москаленко об оборонной помощи Украине. Интересно, что именно Корнелия Нинова заявила тогда, что вопрос о предоставлении оружия Украине закрыт. Добавим, что Нинова является лидером социалистической партии страны.

Тогдашний премьер Кирилл Петков заявил, что правительство будет придерживаться решения парламента и отметил, что Болгария ремонтирует украинскую технику, принимает беженцев и присоединяется к антироссийским санкциям.

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