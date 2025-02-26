Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ангелины Бережненко, бывшего руководителя Студенческого правительства университета.

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В чем обвиняют Владимира Качмара

По словам Ангелины Бережненко, Владимир Качмар был одним из тех, из-за кого она решила точно не оставаться в университете. Девушка добавила, что именно он был "профильным" проректором по вопросам студентов и студенческого самоуправления.

Тогда Студенческое правительство почти прекратило сотрудничество с Качмарем, а работало напрямую с ректором и первым проректором.

Ангелина Бережненко объяснила, что после выхода к студентам на "квесте первокурсника" в состоянии алкогольного опьянения, "за который потом было очень стыдно", Студенческое правительство "не слишком куда-то звало" преподавателя.

О людях – это спрашивать когда мы уже где-то вдвоем будем, чтобы жена не видела. О людях – закрываться на ключ, чтобы никто не мешал. О людях – это иметь коллегу в университете, который был постоянно на связи, чтобы если что-то зайти в кабинет "случайно" и оборвать возможное развитие событий,

– говорится в сообщении девушки.

Береженко добавила, что увидела в сети другие истории бывших студенток Владимира Качмара и они были "ужаснее". По ее словам, сейчас эти истории пытаются опровергнуть и обвинить авторов во лжи.

Меня разрывает от этого изнутри. Такого не должно быть в нашей Альме, мы не должны молчать и позволять дальше происходить этому всему. Пусть я буду тоже студенткой, которая "придумала", которую не поддерживают. Но по крайней мере буду честной перед собой,

– отметила бывшая глава Студенческого правительства.

Своим опытом поделилась также журналистка Елена Ивашкив. В комментариях она рассказала, что была студенткой Владимира Качмара на первом курсе факультета журналистики в 2003 году.

По словам женщины, когда она пришла сдавать зачет, преподаватель сказал ей, что не поставит зачет и девушка должна прийти на пересдачу в топе на бретельках.

Я очень боялась. Конечно, до полуобнаженного тела на зачете не дошло, спасибо себе 18-летний, рассказала старшим. Быстро нашли знакомого, который с вами учился, попросили вступиться за меня,

– говорится в комментарии.

История Елены Ивашкив / Скриншот 24 Канала

Тем временем сам Владимир Качмар заявляет о давлении и провокациях из-за участия в выборах. По его словам, 23 января 2025 профком работников Университета выдвинул его кандидатуру для участия в конкурсе, а после того, как 27 января Владимир Качмар подал в МОН соответствующие документы, его жизнь и жизнь семьи изменились навсегда.

В течение недели против меня сразу активизировали все анонимные страницы и создали новые с очевидным намеком на то, против кого они будут работать. Это не сработало, ибо мы привыкли к вниманию и любую критику (если она объективна) воспринимаем нормально,

– утверждает он.

Тогда же в университет поступило обращение о домогательствах со стороны Владимира Качмара, в котором комиссию по этике просили провести расследование.

"Этим ситуация не исчерпывается. Вечером того же дня на меня организовали настоящую охоту – полиция сначала долго меня ожидала (подтверждающие соответствующие записи), потом преследовала, а впоследствии, безосновательно остановив, убеждала, что я нахожусь в состоянии алкогольного опьянения и оказывала сильное психологическое давление. Уже тогда я понимал, что эти провокации все тесно связаны между собой, поэтому я согласился на тест в медицинской лаборатории, который подтвердил, что никаких признаков опьянения не обнаружено", – говорится в сообщении Качмара.

Кандидат в ректоры ЛНУ также утверждает, что из-за всех этих случаев он попал в больницу, а три дня спустя перенес операцию на сердце.

Качмар убежден, что такая ситуация может продолжаться вплоть до момента завершения выборов. Как следствие, на одном из заседаний оргкомитета он предложил коллегам-кандидатам подписать меморандум о соблюдении этики и добродетели во время предвыборной кампании – это была "принципиальная позиция" Качмара, которая "не нашла поддержки ни у одного кандидата".