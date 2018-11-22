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      СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Скандал с KFC в Доме профсоюзов: глава полиции Киева дал совет протестующим

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      Андрей Крищенко среагировал на протесты возле Дома профсоюзов из-за открытия KFC
      Андрей Крищенко среагировал на протесты возле Дома профсоюзов из-за открытия KFC / Informator.news

      Главный полицейский Киева Андрей Крищенко 22 ноября прокомментировал протесты и задержания их участников возле Дома профсоюзов в Киеве, где активисты устроили акцию несогласия с открытием в здании ресторана KFC.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

      Главный милиционер столицы отметил, что полицейские установили личности задержанных активистов, взяли объяснения и отпустили их. Следователи изучат все собранные материалы и предоставят правовую квалификацию этому событию.

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      Хочу подчеркнуть: полиция не допустит совершение хулиганских или каких-либо противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопросы функционирования заведения общественного питания в Доме профсоюзов следует в правовом поле,
      – заявил Крищенко.

      Он добавил, что по факту применения правоохранителями спецсредств во время инцидента (газовых баллончиков) назначено служебное расследование. Его материалы будут переданы в органы прокуратуры.

      Напомним, в ночь на 22 ноября в Киеве активисты С14 устроили протесты у Дома профсоюзов в связи с открытием в здании ресторана KFC: открытие такого заведения в здании, где во время Евромайдана погибли люди, протестующие считают неуместным. В частности, активисты организации раскрасили витрины заведения надписями "Здесь умерли люди", "Где ваше Достоинство?".

      Правоохранители избили и задержали 6 активистов С14. Среди пострадавших оказался и адвокат Маси Найем – брат нардепа Мустафы Найема. Правоохранители применили к юристу газовый баллончик.

      Через определенное время члены С14 сообщили, что полиция отпустила задержанных участников инцидента. Эту информацию подтвердили и в полиции.

      Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана?В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб.

      По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывшего главы СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.

      Теги: Новости Украины Новости Киева столкновения Полиция протесты Скандал с KFC в Доме профсоюзов в Киеве
      Источник: 24 канал
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