Скандал со строительством метро на Виноградарь: "Киевметрострой" не досчитал полтора миллиарда
Во время пресс-конференции председатель наблюдательного совета "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что в бюджете на строительство не досчитали полтора миллиарда гривен для метро на Виноградарь.
В Киеве продолжается скандал со строительством станции на жилом массиве Виноградарь.
Читайте также: Кличко назвал сроки строительства нового метро на Троещину
Как отметил председатель наблюдательного совета "Киевметрострой" Олег Токарев, для его строительства не досчитали полтора миллиарда гривен. К тому же, работы по возведению станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" почти не продвинулись.
В срыве строительства обвиняют директора "Киевметростроя" Василия Кобиля. В конце прошлого года его уволили с должности.
Василий Кобиль
За хищение средств на стройке взялись правоохранители.
Что известно о метро на ВиноградарьПо первоначальному плану две новые станции должны были обойтись в 6 миллиардов гривен, а открыть их должны были уже в 2021 году. Теперь в "Киевметрострое" говорят, что стоимость строительства возрастет, а срок завершения может подвинуться еще на год.
Видео с пресс-конференции "Киевметростроя" о метро на Виноградарь: