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      Скандал со строительством метро на Виноградарь: "Киевметрострой" не досчитал полтора миллиарда

      18 Читати новину українською
      Строительство метро / Screenshot

      Во время пресс-конференции председатель наблюдательного совета "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что в бюджете на строительство не досчитали полтора миллиарда гривен для метро на Виноградарь.

      В Киеве продолжается скандал со строительством станции на жилом массиве Виноградарь.

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      Как отметил председатель наблюдательного совета "Киевметрострой" Олег Токарев, для его строительства не досчитали полтора миллиарда гривен. К тому же, работы по возведению станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" почти не продвинулись.

      В срыве строительства обвиняют директора "Киевметростроя" Василия Кобиля. В конце прошлого года его уволили с должности.

      василь кобіль
      Василий Кобиль

      За хищение средств на стройке взялись правоохранители.

      Что известно о метро на ВиноградарьПо первоначальному плану две новые станции должны были обойтись в 6 миллиардов гривен, а открыть их должны были уже в 2021 году. Теперь в "Киевметрострое" говорят, что стоимость строительства возрастет, а срок завершения может подвинуться еще на год.

      Видео с пресс-конференции "Киевметростроя" о метро на Виноградарь:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Новости Киева Метро
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