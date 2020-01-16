Скандал со строительством метро на Виноградарь: "Киевметрострой" не досчитал полтора миллиарда

Во время пресс-конференции председатель наблюдательного совета "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что в бюджете на строительство не досчитали полтора миллиарда гривен для метро на Виноградарь.

В Киеве продолжается скандал со строительством станции на жилом массиве Виноградарь.

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Как отметил председатель наблюдательного совета "Киевметрострой" Олег Токарев, для его строительства не досчитали полтора миллиарда гривен. К тому же, работы по возведению станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" почти не продвинулись.

В срыве строительства обвиняют директора "Киевметростроя" Василия Кобиля. В конце прошлого года его уволили с должности.



Василий Кобиль

За хищение средств на стройке взялись правоохранители.

Что известно о метро на ВиноградарьПо первоначальному плану две новые станции должны были обойтись в 6 миллиардов гривен, а открыть их должны были уже в 2021 году. Теперь в "Киевметрострое" говорят, что стоимость строительства возрастет, а срок завершения может подвинуться еще на год.

Видео с пресс-конференции "Киевметростроя" о метро на Виноградарь: