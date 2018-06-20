Скандальная Неля Штепа подала в суд на Ирину Геращенко

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, которая в 2014 году призвала президента России Владимира Путина ввести войска в Украину, подала иск в суд о защите чести и достоинства на первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Геращенко.

"Это просто праздник какой-то. После "беркутовцев", обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже по делу "чести и достоинства". Рассматриваю эти действия "честных и достойных" как попытки затянуть собственные судебные процессы", – написала Геращенко.

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Она также опубликовала фото судебной повестки. Согласно ей, нардепа вызывают в Печерский райсуд Киева 9 июля в 11:00.