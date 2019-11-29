Скандальная судья Волкова, которая отпустила беркутовца Садовника, возобновилась в должности

Судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова, которая отпустила из-под стражи командира "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрия Садовника, возобновилась в должности.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, Волкова выиграла суд еще 3 октября 2019 года. Об этом "РБК-Украина" сообщили в аппарате Печерского суда.

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Кассационный административный суд Верховного Суда полностью удовлетворил ее жалобу и признал незаконным решение Верховной рады от 29 сентября 2016 года о ее увольнении за нарушение присяги.

Суд решил, что нардепы не имели права рассматривать вопрос увольнения Волковой в ее отсутствие, пока она была на больничном.

При этом, на данный момент судья все еще обвиняема в вынесении заведомо незаконного решения об освобождении из-под стражи "беркутовца" Садовника – фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана.

Что известно о беркутовце Садовнике?

В сентябре 2014 года экс-заместитель командира роты "Беркута" Дмитрий Садовник, которого подозревают в расстреле майдановцев, сбежал из-под домашнего ареста, его объявили в розыск.



Позже появилась информация, что он скрывается на территории аннексированного Крыма. В 2017 году Россия подтвердила, что Садовник получил гражданство РФ.