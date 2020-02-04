Скандальные строительные схемы в Ирпене и Буче: хищения и жадность достигли апогея

Про скандальные строительные схемы Анатолия Федорука и Владимира Карплюка в Буче и Ирпене – в эфире 24 канала в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказали журналистка и общественная активистка Михайлина Скорик-Шкаровская и общественная активистка Ирина Федорив.

Что известно о деле

Злоупотребление служебным положением и хищение в крупных масштабах – в 2016 году Генеральная прокуратура провела серию обысков у мэра Бучи Анатолия Федорука и его кума и по совместительству мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Обоих глав городов подозревали в незаконном завладении почти 900 гектарами леса вокруг Бучанского Межигорья, что произошло за их подписью в начале двухтысячных годов.

К теме: Как в городском совете Ирпеня разворовывают государственные земли – резонансное расследование ЦРУ

Как разъяснила тогда медиаэксперт, в конце 2015 года эти земли были возвращены государству решением Верховного суда. Несмотря на это, Бучанский горсовет повторно распределил участки. Решение об этом на сессию лично выносил мэр Бучи Анатолий Федорук, он же его и подписывал. Вместе с тем Федорук своей вины не признавал, а обыски в горсовете назвал давлением на местное самоуправление со стороны президента Порошенко. Он даже собрал вече в свою поддержку. Незаконными действия силовиков называл также и мэр Ирпеня, однако почти сразу после обысков сбежал из страны.

Уголовное дело против Карплюка закрыли и он решил оставить мэрское кресло. Правда, шесть уголовных производств до сих пор остаются открытыми. А вот Федорука отстранили и направили под домашний арест.



Скандальные строительные схемы Карплюка и Федорука

Уже через несколько месяцев он вернул себе должность через суд. В 2018 году ГПУ завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд. По данным следствия, чиновник вместе с секретарем горсовета и экс-начальниками Госкомзема нанесли государству убытки на 400 миллионов гривен. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Однако решение суда до сих пор нет, потому что рассмотрение дела постоянно переносится то из-за болезни подозреваемого, то из-за его пребывания на отдыхе или по другим причинам. Несмотря на уголовное преследование Федорук в 2019 году вошел в сотню самых влиятельных людей Киевщины.

"Вокруг Киева растет новый Киев"

Подробнее о ситуации рассказала журналистка и общественная активистка Михайлина Скорик-Шкаровская:

– Киевляне не знают, что пока столица растет, вокруг нее растет новый Киев. В 2015-2016 годах, когда только начиналась эта история, Буча и Ирпень были в категории двух маленьких городов, до 50 тысяч населения. Зато сейчас население Ирпеня приближается к 100 тысячам. Благодаря бывшему мэру Карплюку, численность жителей выросла в два-три раза.

Город продолжает очень стремительно развиваться на месте лесов. То есть, берут 2-3 гектара леса вырубают под пень все сосны, превращают в строительную площадку, и таким образом растет еще один Киев. Это уголовное дело началось именно с лесов. Это дискуссия вокруг того, они были древесной растительностью, или все-таки – это сосны, дубы березы. У нас нет ответа на этот вопрос.

– С одной стороны, город должен как-то развиваться, с другой – оно должно это делать в законодательном поле. Громкие заявления были, мэр ушел с должности. Но это не мешает Владимиру Карплюку до сих пор сидеть в том кабинете как председатель инвестиционного совета Ирпеня. Вот вам, чем закончилось это дело, если мы можем говорить, что это конец.



Михайлина Скорик

Карплюк или "Вова – 67 квартир"

– Не секрет, что Анатолий Федорук выбрал тогда Карплюка как человека, которому стоит помочь вырасти в отдельного мэра. В их кампании в 2014 – 2015 году был слоган "Два мэра – один регион". Власть Ирпеня была рождена в Буче. Карплюк оказался быстрым учеником: в Ирпене он все строительство оформил на себя и на своих родственников.

Карплюк пришел в Ирпень как мэр "Вова-67", потому что он задекларировал 67 квартир в Буче, оформленных на себя. В Ирпене он построил специальную систему, когда все строительство происходит только с его благоволения. Сейчас город в кризисе, часто меняются руководители, которыми манипулирует Карплюк из своего кабинета.



Анатолий Федорук

"Стремительно развивающиеся компании, которые связаны с Карплюком"

– Когда Карплюк заходил, то говорил: "Вот я в Буче настроился, и приду и сделаю вам здесь рай на земле. Не буду здесь больше строить, у меня достаточно денег, поэтому я буду развивать город". Однако, на самом деле, он взял под контроль все стройплощадки, которые возникли с его приходом к мэру.

Интересно: У Кличко презентовали новый генплан для Киева: что он предусматривает

– Если вы сейчас заедете в Ирпень, то увидите большую надпись "Центральный". Это больше, чем название города. Такой есть и в Буче. Людей возмущало то, что реклама – больше, чем название города. На окраине появляется надпись "Центральный" для того, чтобы показать, что это жилой комплекс, который должен хорошо продаваться. Даже реклама в городе служит не для развития, а для продажи конкретных квартир застройщиков, аффилированных с Карплюком.

Самые высокие дома, самые большие микрорайоны – стремительнее всего развиваются только те компании, которые связаны с Карплюком. Он довольно конфликтный человек. Если в городе возникает некий конфликт, и застройщика критикуют за неуплату паевого участия, как правило, это его бывший партнер, с которым они поссорились. Это доходит до смешного.

– Вы правильно сказали (к ведущему – 24 канал), что пусть бы город развивался, если бы это происходило планово и в законодательном поле. Почему у Карплюка оказалось 67 квартир? Потому что он оформлял их на себя – построил как физическое лицо в договоре с физическими лицами. То есть, это такая специальная схема, как избежать определенной суммы налогов.

"Жадность дошла до частного сектора"

– Жадность и нахальство дошло до того, что строят не просто в лесах или на коммунальной земле – забирают котельные у больниц, старых жилых домов – превращают в офисы и гаражи.

– Разрушили военкомат в Ирпене и выселили его в Бучу, которая расположена дальше. Я так понимаю, что Карплюк очень готовился к приходу в Ирпень: там дорогая земля, дорогие квартиры, проще и ближе добираться до Киева. Там бизнес можно было ускорить на коммунальном имуществе. И он это сделал, научившись в Буче. То есть, он превзошел своего учителя.

– Что плохого: инфраструктура под это не рассчитана. Жадность доходит до того, что большинство скандалов в городе из-за того, что застройка началась в частном секторе. То есть, выкупают дом в 10 соток, и в них запихивают пятиэтажку. И уже в проекте рисуют паркинг на частных домах, где еще живут люди.



Владимир Карплюк

"Население более чем вдвое выросло, новых школ – ноль"

– Земли, которая была в генплане 2012 года под сады и школы – уже нет. Там стоят дома или они забронированы под дома. Где предусмотрены школы генпланом? На пойме реки Буча и Ирпень, где они строиться, в принципе, не могут, потому что там торфяники и плохой грунт.

Для многих из тех, кто поддерживал политику Карплюка, это стало поворотной точкой. Мы понимали, что нет участка, проекта и вообще школы там нет. Но по всему городу на рекламных площадках, на бигбордах были надписи, что строится школа – и люди действительно так подумали. Населения более чем вдвое выросло, новых школ – ноль.

– Люди этого ждали и протестовали, на место выезжала тогдашняя и. о. городского головы и привозила архитектора, мол, здесь проектируется школа. Появился первый дом, возле него второй, третий и четвертый. Уже четыре дома, по документам – на 16 этажей, а школа так и не строится.

– Объявили, когда будет вторая очередь. Возможно, начнут строить школу. Соответственно, общественность протестует, а власть объясняет, что, они не строят школу, потому что общественность блокирует строительство. Это тоже манипуляция, потому что официально ни одного участка в городе Ирпень под строительство школы нет. Наоборот, среди квартальных комитетов мы ищем, какую из земельных участков найти, чтобы построить школу.

"Маленькие городки никому не интересны"

– Если вы въезжаете в Ирпень, видите новый город, окрашены стены и парки, более-менее ровные улицы, выглядит привлекательно, но внутри – окрашенные и отремонтированные хрущевки, в которых невозможно жить.

– Городки настолько маленькие, что в масштабах страны – никому не интересны.

Присоединение Коцюбиснького к Киеву

Поселок Коцюбисньке расположено рядом с городом Ирпень и граничит с Киевом. На прошлой неделе Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой подчинить город Киеву и забрать его у Ирпеня.

Важно! Кличко хочет присоединить Коцюбинское к Киеву: документ

О ситуации в поселке рассказала общественная активистка Ирина Федорив:

– 61% жителей на общественных слушаниях решили присоединиться к Киеву, потому что мы анклав. Мы, в принципе, не имеем никакой инфраструктуры с Ирпенем. У нас отопление и водоснабжение идет из Киева. Мы не можем уже несколько лет завести коммунальный транспорт, хотя мы, по сути, вкраплены в территорию города Киева.

Но, видимо, не так болит инфраструктура, как Беличанский лес – "зеленые легкие" Области. Они там еще в 2008 году раздавали депутатам участки. И хотели бы все истребить под многоэтажки, то есть устроить нам Ирпень. Люди этого категорически не хотят. Они хотят, чтобы налоги, которые они платят в бюджет Киева, работали на них. Это тотальная проблема.



Ирина Федорив

– Почему не удается их привлечь к ответственности? Это идут простые "договорняки". Предыдущая власть говорила: "Ай-яй-яй! Смотрите, что происходит в Ирпени". Ну и потом проводила день области в Ирпене, то есть показательно давала понять, что власть Ирпеня имеет поддержку области. Могли же выбрать любой другой город. Потом мы видели на президентской кампании – там были газеты за Петра Порошенко. То есть были договоренности с БПП о взаимной поддержке на президентских выборах и выборах по 95 округу.

Поселок Коцюбинское: смотрите карту

– Сейчас будто новая власть, она говорила, что время сажать весной. Мы же знали, что бывшая и. о. мэра Ирпеня пыталась стать советником премьер-министра. Мы видим, что выходы в этой коррупции очень конкретные и очень предметные. Мы уже устали подходить к кабинетам, где они побывали, и говорить, что это ваши огромные репутационные риски.

Вот вопрос с Коцюбинским – это будет тест для премьера, для Кабмина и для парламентариев "Слуги народа". Вы обещали сажать весной? Ну вот, уже можно начинать.