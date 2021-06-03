И не навредит никому. Но беда в том, что он затеняет собой реальную борьбу с олигархами.
Интересно Законопроект Зеленского об олигархах уже поступил на рассмотрение комитета Рады
Реальную системную проблему.
И поставив тут галочку можно идти дальше, заявив, что олигархов мы победили. И эту новость радостно покажут на всех телеканалах олигархов.
Нельзя победить олигархов законом про олигархов. Как нельзя победить коронавирус законом "про коронавирус". Нельзя победить бедность, подняв в законодательном порядке прожиточный минимум, ведь денег от этого больше не станет.
Важно Что значат кадровые перестановки на Банковой
Нельзя улучшить образование, выкинув огромные деньги на стены нового университета, забыв о финансировании новой украинской школы и закрывая глаза на университеты типа Поплавского.