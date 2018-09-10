Скандальный экс-регионал Герега может стать владельцем львовских "Карпат"

Народный депутат Украины Александр Герега, который голосовал за "диктаторские законы 16 января", может стать новым владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов).

Об этом заявил ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников. При этом, по его данным, в клубе уже несколько дней работают люди, которые оценивают имущество "Карпат".

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Герега может стать новым владельцем "Карпат" (смотрите видео с 16:38)

Болотников заявил, что Герега договорился о покупке с президентом "Карпат" Петром Дыминским и Игорем Коломойским, который через офшоры владел львовским клубом. Однако заключено ли уже соглашение – пока неизвестно.

Стоит добавить, что Александр Герега, который вместе с женой Галиной являются владельцами сети строительных супермаркетов "Эпицентр", является вице-президентом Федерации футбола Украины. В 2012 году был избран народным депутатом от 192-го избирательного округа. Вошел во фракцию "Партии регионов" в Верховной Раде. Его жена Галина, которая до этого была секретарем Киевсовета, баллотировалась в Киеве, но проиграла выборы в своем округе представителю ВО "Свобода" Андрею Ильенко.

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16 января 2014 года Александр Герега проголосовал за "диктаторские законы". После бегства Виктора Януковича 21 февраля вышел из фракции "Партии регионов". В октябре 2014 года был вновь избран депутатом Верховной Рады.

С 2013 года – президент Федерации тяжелой атлетики Украины.

Состояние Александра и Галины Герег в 2017 году оценивали в 688 миллионов долларов.