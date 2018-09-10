14:10
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Скандальный экс-регионал Герега может стать владельцем львовских "Карпат"

30 Читати новину українською
Галина и Александр Гереги
Галина и Александр Гереги / InfoResist

Народный депутат Украины Александр Герега, который голосовал за "диктаторские законы 16 января", может стать новым владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов).

Об этом заявил ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников. При этом, по его данным, в клубе уже несколько дней работают люди, которые оценивают имущество "Карпат".

Читайте также: Украинский депутат Герега активно развивает бизнес в аннексированном Крыму и России: детали

Герега может стать новым владельцем "Карпат" (смотрите видео с 16:38)

 

Болотников заявил, что Герега договорился о покупке с президентом "Карпат" Петром Дыминским и Игорем Коломойским, который через офшоры владел львовским клубом. Однако  заключено ли уже соглашение  – пока неизвестно.

Стоит добавить, что Александр Герега, который вместе с женой Галиной являются владельцами сети строительных супермаркетов "Эпицентр", является вице-президентом Федерации футбола Украины. В 2012 году был избран народным депутатом от 192-го избирательного округа. Вошел во фракцию "Партии регионов" в Верховной Раде. Его жена Галина, которая до этого была секретарем Киевсовета, баллотировалась в Киеве, но проиграла выборы в своем округе представителю ВО "Свобода" Андрею Ильенко.

Читайте также: Кто вошел в ТОП-10 самых богатых украинцев

16 января 2014 года Александр Герега проголосовал за "диктаторские законы". После бегства Виктора Януковича 21 февраля вышел из фракции "Партии регионов". В октябре 2014 года был вновь избран депутатом Верховной Рады.

С 2013 года – президент Федерации тяжелой атлетики Украины.

Состояние Александра и Галины Герег в 2017 году оценивали в 688 миллионов долларов.

Теги: Футбол Спорт Герега Александр Владимирович Галина Герега ФК Карпаты Новости Львова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
сегодня, 14:00 Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
Тетяна Острікова
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сегодня, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
сегодня, 08:06 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Новак Джокович стал чемпионом US Open-2011
 13 сентября 2011 , 09:51
Формула-1: "Нюрбургринг" нашел средства на проведение гран-при
 24 декабря 2012 , 22:54
Твиттериада. Милевский рассказал о себе, а Ярмоленко признались в любви
 25 ноября 2013 , 20:44
"Карпаты" в ближайшее время объявят о двух трансферах
 30 августа 2014 , 12:21
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук