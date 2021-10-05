Это повлекло за собой падение цены на акции компании Марка Цукерберга, а также к тревожным сигналам со стороны американского правительства.

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Из-за масштабного сбоя, десятки миллионов потеряли доступ к соц сетям более чем на 6 часов. Забавно и то, что компания Facebook разместила свое сообщение о сбое в системе на платформе, которая является их прямым конкурентов – в твиттере.

Решить проблему попросту некому

Но позже оказалось, что решить проблему попросту некому, ведь, как сообщил репортер New York Times Райан Мак, сотрудники компании не могли попасть на свои рабочие места. И всё из-за всё тех же сбоев в работе сервисов Facebook.

Проще говоря – электронные ключи просто не открывали двери в офисы. Конечно, отсутствие соцсетей можно было как-то пережить, но сбой в Facebook стал снежным комом, который потащил на дно еще несколько компаний.



Facebook используется для входа во многие другие приложения / Фото Unsplash

Ведь, Facebook часто используется для входа во многие другие приложения и сервисы, например, пользователи несколько часов не могли зайти на сайты онлайн-покупок или не могли включить смарт-телевизор привязанный к Facebook.

Конечно же, в этой ситуации начали появляться множество теорий заговора и предположений.

На фоне тотального непонимания – что случилось, в сети появилась информация о том, что в даркнете хакеры выставили на продажу данные около 1,5 миллиарда пользователей Facebook.

На форуме, якобы, оказались имена, адреса электронной почты, номера телефонов и даже местоположение пользователя. Хотя в самой компании Facebook заверили, что сбой в системе не мог привести к утечке данных, по крайней мере у них таких доказательств нет.

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К тому же там исключают и то, что все сервисы компании перестали работать из-за кибератаки, мол, нельзя одной атакой положить сразу всю сеть.

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В Facebook объяснили причину сбоя

Позже, в Facebook объяснили причину сбоя – если объяснять просто, то накрылись маршрутизаторы, которые отправляют пользователя на определенные сервера, которые отвечают за запуск вашего приложения на телефоне, или компьютере.

Интересно, что из-за подобной поломки Facebook уже переставал работать в 2019 году. И вот опять. Но всё же через 6 часов после начала сбоя, компании удалось вернуть свои сервисы в работу.

Компании удалось вернуть свои сервисы в работу / Фото Unsplash

Конечно такой масштабный сбой не остался незамеченным и на биржевом рынке. По данным издания Блумберг, из-за сбоя в работе компании Facebook, ее владелец Марк Цукерберг терял по одному миллиарду в час. В общей сложности кошелек Цукерберга обмелел на 6 миллиардов долларов.

Но, на самом деле, акции Facebookлетят вниз уже далеко не первый день, и сбой системы стал всего лишь очередным ударом по гиганту. Ведь скандалы вокруг компании длятся уже несколько недель.

Скандал накануне сбоя

Накануне сбоя, в воскресенье одна из бывших сотрудниц компании Facebook Фрэнсис Хауген дала большое интервью американскому каналу CBS, в котором заявила, что компания, якобы, намеренно игнорирует контент, который разжигает ненависть среди пользователей, для того, чтобы получит от них больше прибыли.

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Хауген, которая 2 года работала в компании продакт-менеджером, сумела скопировать ряд служебных документов. Из них вытекает, что Facebook руководствуется одним правилом – деньги важнее безопасности.

Издание Wall Street Journal ранее опубликовало внутреннее расследование компании Facebook, которое им передала Хауген. В них говорится, что соцсеть намеренно усиливает ненависть, дезинформацию и политические волнения.

Проще говоря, Facebook не удаляет посты с сомнительным содержанием, чтобы пользователи вступали в споры и больше времени проводили в соцсети. Кроме того, те правила которые распространяются на всех пользователей, могут не распространяться на избранных.



Facebook не всегда удаляет посты с сомнительным содержанием / Фото Unsplash

Документы свидетельствуют о том, что Facebook, в развивающихся странах, часто используется наркоторговцами и даже торговцами людьми, для размещения своеобразной рекламы.

Facebook практически никак не отреагировал на то, как боевики в Эфиопии публиковали посты с призывами к насилию против этнических меньшинств. Хотя официально Facebook заявляет, что он компания привлекает местные группы в разных странах, которые проверяют публикуемую информацию.

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Обвиняют сегодня Facebook и в том, что платформа недостаточно противодействовала антивакцинаторским настроениям в сети.

Как инстаграм влияет на психическое здоровье подростков

Кроме того, в Сенате США проходят публичные слушания на тему того как инстаграм влияет на психическое здоровье подростков. Ведь последние исследования показывают, что влияние соцсети достаточно пагубное, особенно для девочек-подростков.

И хотя в компании это признают, но противодействовать этому не спешат.

Главное обвинение, которое сегодня выдвигается против Facebook – это то, что в компании, как показали документы Хауген, прекрасно знали обо всех этих изъянах, но никогда не представляли общественности результаты внутренних исследований.

Именно поэтому в Белом доме заявили, что, похоже, пора покончить с практикой саморегулирования социальных сетей, когда компания самостоятельно решает по каким правилам работать.

Белый дом выделил соцсети как отдельный фронт

Еще в июне Белый дом опубликовал новую стратегию по противодействию экстремизму, и выделил соцсети как отдельный фронт, ведь именно там чаще всего звучат призывы к насилию.

Приняли эту стратегию после штурма Капитолия 6 января. Тогда именно соцсети сыграли важнейшую роль в координации захвата здания Конгресса.

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Поэтому, сбой в системе Facebook, лишь в очередной раз привлек внимание к проблеме и, возможно, после этого американские законодатели смогут сделать соцсети этой компании более чистыми от агрессии и насилия.