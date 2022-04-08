Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга, передает 24 канал.

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По его словам, украинцы не сомневаются в своей победе. Это доказывает случай, когда Стефанчук и другие украинские чиновники посетили Ирпень, Бучу и другие освобожденные от российских оккупантов городки.

Мы общались с людьми, пробывшими 40 дней в подвалах. Через 40 дней их не сломили. И это не военные. Это простые люди: пенсионеры, дети, студенты. И они сказали одно: мы должны победить. Эти люди не были сломлены, в их глазах горел огонь,

– рассказал Стефанчук.

В обращении к журналистам Стефанчук подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку других стран.

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