Они напомнили, что 23 февраля Владимир Путин развязал кровавую войну. Он начал полномасштабное вторжение на территорию суверенной Украины.
Обратите внимание ГСЧС будет информировать абонентов Киевстар о ситуации в Украине
Украинские спасатели обратились к белорусским
Спасатели подчеркнули, что уже 4-й день украинский народ мужественно защищает свою землю и дает отпор агрессору.
Часть враждебных формирований вворвалась в Украину со стороны вашего государства. Враг зашел в наш дом через общую границу,
– подчеркнули работники ГСЧС.
С территории Беларуси к нам едут танки, наносят обстрелы и удары. Десант и бомбардировщики используют белорусские аэропорты для атаки на наше государство.
Обращение украинских спасателей: смотрите видео
"Украина сдерживает агрессию двух государств – России и Беларуси. Ваши преступления губят будущее ваших детей. Они вам никогда этого не простят".
Не будьте равнодушны. Ваше молчание – это согласие на убийство. Не верьте вашему руководству и телеканалам. Украина никогда не была врагом. Подайте голос протеста, как это делает весь цивилизованный мир.
Не запятнайте себя бесчестием. Ведь пожарные, спасатели – люди мужественные и благородные.