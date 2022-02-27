Они напомнили, что 23 февраля Владимир Путин развязал кровавую войну. Он начал полномасштабное вторжение на территорию суверенной Украины.

Обратите внимание ГСЧС будет информировать абонентов Киевстар о ситуации в Украине

Украинские спасатели обратились к белорусским

Спасатели подчеркнули, что уже 4-й день украинский народ мужественно защищает свою землю и дает отпор агрессору.

Часть враждебных формирований вворвалась в Украину со стороны вашего государства. Враг зашел в наш дом через общую границу,

– подчеркнули работники ГСЧС.

С территории Беларуси к нам едут танки, наносят обстрелы и удары. Десант и бомбардировщики используют белорусские аэропорты для атаки на наше государство.

Обращение украинских спасателей: смотрите видео

"Украина сдерживает агрессию двух государств – России и Беларуси. Ваши преступления губят будущее ваших детей. Они вам никогда этого не простят".

Не будьте равнодушны. Ваше молчание – это согласие на убийство. Не верьте вашему руководству и телеканалам. Украина никогда не была врагом. Подайте голос протеста, как это делает весь цивилизованный мир.

Не запятнайте себя бесчестием. Ведь пожарные, спасатели – люди мужественные и благородные.