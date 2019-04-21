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      Сказку про Красную Шапочку и десятки других признали сексистскими в Барселоне

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      "Красная Шапочка" пропагандирует сексизм, решили и школе Барселоны
      "Красная Шапочка" пропагандирует сексизм, решили и школе Барселоны / Rozetka.com.ua

      Со школьной библиотеки Барселоны изъяли 200 книг, признав их сексистскими. На днях в библиотеке провели проверку и обнаружили, что 30% литературы содержит сексистские высказывания и пропаганду гендерных стереотипов.

      Теперь еще школы в Испании подумывают об очищении своих библиотек от детских книг, содержащих стереотипы и сексизм, сообщает The Guardian.

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      Среди книг, в которых обнаружили сексизм, в частности, сказка "Красная Шапочка" и популярная у католиков история о святом Георге.

      Червона Шапочка казки сексизм Іспанія Барселона
      Сказка о Красной Шапочке

      Все 200 книг были изъяты и заменены на менее сексистские. Теперь другие школы Барселоны планируют тоже изъять произведения, которые пропагандируют гендерное неравенство.

      В родительском комитете школы, которая планирует последовать этому примеру, отмечают, что такие мероприятия очень важны. Отмечают, что традиционная литература иллюстрирует много гендерных стереотипов, и хорошо будет заменить книги на такие, которые взломают эти стереотипы.

      В 5 лет у детей уже сформировано представление о гендерных ролях, они понимают, что значит быть мальчиком и девочкой. Поэтому очень важно работать над понятием гендера с пеленок,
      – отметила председатель родительского комитета Эстель Клюзелла.

      Что такое сексизм?Набор предрассудков и предвзятое, негативное отношение к людям или дискриминация людей по признаку пола или гендера.

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      Теги: Гендерное равенство Образование Дети и несовершеннолетние Новости культуры
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