Сказку про Красную Шапочку и десятки других признали сексистскими в Барселоне

Со школьной библиотеки Барселоны изъяли 200 книг, признав их сексистскими. На днях в библиотеке провели проверку и обнаружили, что 30% литературы содержит сексистские высказывания и пропаганду гендерных стереотипов.

Теперь еще школы в Испании подумывают об очищении своих библиотек от детских книг, содержащих стереотипы и сексизм, сообщает The Guardian.

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Среди книг, в которых обнаружили сексизм, в частности, сказка "Красная Шапочка" и популярная у католиков история о святом Георге.



Сказка о Красной Шапочке

Все 200 книг были изъяты и заменены на менее сексистские. Теперь другие школы Барселоны планируют тоже изъять произведения, которые пропагандируют гендерное неравенство.

В родительском комитете школы, которая планирует последовать этому примеру, отмечают, что такие мероприятия очень важны. Отмечают, что традиционная литература иллюстрирует много гендерных стереотипов, и хорошо будет заменить книги на такие, которые взломают эти стереотипы.

В 5 лет у детей уже сформировано представление о гендерных ролях, они понимают, что значит быть мальчиком и девочкой. Поэтому очень важно работать над понятием гендера с пеленок,

– отметила председатель родительского комитета Эстель Клюзелла.

Что такое сексизм?Набор предрассудков и предвзятое, негативное отношение к людям или дискриминация людей по признаку пола или гендера.